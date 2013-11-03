ساخت چهار بوستان در آمل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیر سلیمانی عصر یکشنبه در مراسم اجرایی این طرح ها گفت: این طرح ها شامل چهار4 بوستان وپارک محله ای و یک سالن ورزشی دو طبقه ای در مناطق شهری کمتر برخوردار از فضاهای عمومی ورفاهی شهری درمجموع با 55میلیارد ریال اعتبار ساخته خواهد شد.

وی افزود: اجرای این طرح ها در نشست ماه گذشته مدیران عامل سازمان های شهرداری در محل سازمان عمران آمل تصویب وهر یک از این طرح ها نیز با مسئولیت سازمان ها طراحی واجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: این طرح ها شامل "پارک لاله " در شهرک بسیجیان بلوار مطهری به مساحت 3 هزار مترمربع ، " "پارک مادر "با 3 هزار و500مترمربع مساحت در آفتاب 19 خیابان امام خمینی(ره)، " پارک رز "در دریای 29 خیابان طالب آملی به مساحت هزار و960متر مربع ، پارک مشاهیر در بلوار شهیدامین طبرسی است.

شهردار آمل تصریح کرد: سالن دو طبقه ورزشی و زمین چمن مصنوعی در محل سابق برای ساخت استخر سازمان آتش نشانی این شهر در بلوار بنفشه آمل با بیش از 2 هزار و 400 متر پنجمین طرحی بود که ساخت آن با حضور رییس واعضای شورای اسلامی شهرآمل آغاز شد.

رئیس شورای اسلامی شهر آمل هم در آیین اجرای همزمان این طرح ها که در محل شهرداری انجام شد، توزیع امکانات عمرانی وخدماتی از سوی شهرداری در مناطق کمتر برخوردار شهری از امکانات رفاهی و تفریحی را از رویکرد مهم دوره چهارم شورا بیان کرد.

خسرو ابراهیم‌زاده گفت: تصمیم است به منظور بهره مندی هرچه سریعتر مردم از طرح های جدید، تعداد سه پارک تا دهه مبارکه فجر امسال و پارک مشاهیر به همراه سالن مجموعه ورزشی تا پایان سال93 بهره برداری شود.

وی، از انتخاب پارک به نام مشاهیر به نام آمل در این شهر را در کشور کم وبی سابقه دانست ویادآورشد: شهر آمل با سابقه کهن وچندین هزار ساله تاریخی دارای مشاهیر زیادی بوده که نامگذاری طرح های جدید شهری به نام آنها باعث شناساندن مشاهیر این شهر به مسافران ونسل جوان این شهرستان خواهد شد.

شهر آمل بیش از 250هزار نفر جمعیت دارد.