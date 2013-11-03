مراسم اربعین شهدای گمنام بندر ریگ برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اربعین شهدای گمنام بندرریگ عصر یکشنبه با حضور استاندار، امام جمعه، شهردار و بخشدار ، فرماندهی ناحیه مقاوت سپاه و مسئولان ادرات و نهاد های بندرریگ برگزار شد.

حجت الاسلام عنایت الله هاشمی منش امام جمعه بندرریگ در آیین اربعین سه شهید گمنام بندرریگ در جوار یادمان این شهدا واقع در ضلع شرقی سپاه پاسداران ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام محرم، اظهار داشت: ما به همه شهیدان افتخار می کنیم که از همه چیز خود گذشتند تا به درجه زیبای شهادت رسیدند.

وی اضافه کرد: شهدای گمنام دارای درجه زیبایی هستند ما باید از خون شهیدانمان پاسداری کنیم.

همچنین دراین آیین عبدالهی فرد استاد دانشگاه در رابطه با موضوع سبک زندگی اسلامی گفت: اگر از زوایه سبک اسلامی به زندگی نگاه کنیم، سه اشکال در سبک زندگی اسلامی ما وجود دارد

وی اضافه کرد: اول اینکه بعضی از رفتارها و روایات و آیات ما همخوانی ندارد و بعضی ها با احکام دینی مطابقت ندارد و بعضی دیگر هم علاوه بر اینکه منطقی و فرهنگی نیستند، اسلامی هم نیستند و فرهنگ غرب در زندگی اسلامی رواج زیادی پیدا کرده است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان ساخت: قرآن سه علت هوای نفس، دنیا، شیطان را به عنوان سقوط اخلاقی مسلمین می داند که این سه عامل غلطهای زندگی ما هستند.

عبداالهی فرد گفت: شهدا بر هوای نفس خود غلبه کردند تا لحو ولعب دنیا را نخورند.

گفتنی است آیین اربعین شهدا با مداحی سید علی فاطمی همراه بود که با نزدیک شدن محرم حال و هوای مجلس را در کنار قبور مطهر شهدا زنده کرد و همه دلها با نوای مهلا" مهلا کربلایی کرد.