قرارگیری بروجرد بر روی سه گسل زلزله خیز/ بافتهای فرسوده نوسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یعقوبی فر ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بحران شهرستان در محل فرمانداری ویژه بروجرد افزود: با توجه به آغاز فصل بارش و سرما تمامی دستگاههای خدمات رسان باید برای ارائه خدمات لازم آمادگی مناسب را داشته باشند.

وی تصریح کرد: برای مواردی چون طغیان رودخانه ها و مسدود شدن راهها بر اثر بارندگی باید تدابیر لازم اندیشیده شود تا در مواقع بحران با مشکل مواجه نشویم.

یعقوبی فر با اشاره به اینکه شهرستان بروجرد بر روی سه گسل زلزله خیز قرار دارد، ادامه داد: پس از زلزله سال 85 بخش زیادی از خانه های روستایی آسیب دیده در بروجرد ساخته شد به طوریکه در حال حاضر بخش عمده ای از خانه های روستایی نوساز هستند.

وی افزود: دستگاههای مرتبط باید برای دریافت اعتبارات لازم به منظور بهسازی بافت های فرسوده در سطح شهرستان اقدامات لازم را انجام دهد.

معاون عمرانی فرمانداری ویژه بروجرد یادآور شد: در راستای جلوگیری و کاهش آسیبهای ناشی از وقوع حوادث بحرانی در شهر می توانیم با ارائه آموزش های همگانی به عنوان عاملی پیشگیرانه برای نجات افراد اقدام کنیم.