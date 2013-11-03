دستگیری عامل انتحاری در شهرک صدر/تدابیر ویژه در استان ذیقار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، منابع وابسته به پلیس عراق در استان صلاح الدین اعلام کردند: نیروهای امنیتی عراق طی عملیاتی در مناطق الشرقاط و بیجی در تکریت حداقل 26 مظنون به دخالت در حوادث تروریستی را بازداشت کردند.

منابع وابسته به وزارت کشور عراق بیان کردند: تعدادی از شهروندان عراقی در شهرک صدر در شرق بغداد یک زن را که کمربند انتحاری داشت و تلاش می کرد که خود را در نزدیکی مدرسه ابتدایی منفجر کند دستگیر کردند.

از سوی دیگر منابع وابسته به پلیس استان صلاح الدین از انفجار دو بمب کارگذاشته شده در جاده ای در منطقه القادسیه در شمال تکریت و زخمی شدن سه نفر خبر دادند.

منابع وابسته به وزارت کشور عراق اعلام کردند: نگهبانان مدرسه ابتدای در شهرک صدر در شرق بغداد بعد از ظهر امروز افراد مسلحی vh که قصد داشتند یک بمب در نزدیکی مدرسه منفجر کنند را دستگیر کردند.

منابع وابسته به پلیس استان نینوا بیان کردند: انفجار بمبی که در داخل خودروی یکی از افراد پلیس در روستای الجعده در 25 کیلومتری جنوب موصل کار گذاشته شده بود سبب زخمی شدن این پلیس و همسر و فرزندش شد.

منابع وابسته به وزارت کشور عراق از انفجار بمب در مسیر یک گشتی ارتش عراق در منطقه الیوسفیه در جنوب بغداد و کشته شدن یک افسر و زخمی شدن سه نفر نظامی دیگر خبر دادند.

یک منبع نزدیک به پلیس استان نینوا اعلام کرد: افراد مسلح یک کارمند کمیته مستقل انتخابات در الزهرا در شرق موصل را به ضرب گلوله از پای درآوردند.

در غرب بغداد نیز افراد مسلح یک کارمند اداره کشاورزی را به ضرب گلوله کشتند.

از سوی دیگر شاکرکوین رئیس پلیس استان ذیقار اعلام کرد: ما اطلاعاتی درباره ورود عاملان انتحاری به استان ذیقار برای انجام عملیات تروریستی دریافت کرده ایم.

وی افزود: به علت تدابیر امنیتی ویژه تروریستها نمی توانند خودروی بمبگذاری شده وارد استان کنند از همین رو به اعزام عاملان انتحاری روی آورده اند اما نیروهای امنیتی آماده مقابله با تحرکات تروریستهای القاعده هستند.