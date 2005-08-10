در پيشنهاد اروپا به دغدغه هاي ايران بي توجهي شد// فعاليت كارخانه ucf به معناي غني سازي نيست// نگران فرصت سوزي و تعليق بلند مدت هستيم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، مخبر كميسيون امنيت مجلس شوراي اسلامي در پايان جلسه علني امروز در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: فعاليت كارخانه ucf به معناي غني سازي نيست و قرار است تا ظهر امروز تمامي پلمپ ها برداشته شود.

وي با تاكيد بر اينكه آغاز فعاليت ucf به معناي خاتمه مذاكرات نيست، گفت: ما آماده ادامه مذاكرات هستيم ولي آنچه از اروپايي ها ديديم بازگشت به دوران قبل از توافقنامه پاريس بود، هر چند برخي از مقامات اروپايي گفته اند آنچه به ايران ارايه شده پيش نويس بوده و مي توان با رايزني و گفت وگو آن را تغيير داد.

جلالي تاكيد كرد: اگر نگاه اروپا آن باشد كه فعاليت هسته اي را حق مسلم ايران بداند مي توان گفت وگوها را ادامه داد و دغدغه امنيتي و تضميني عيني لازم مبني بر عدم انحراف از استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را به اروپايي ها داد.

مخبر كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: متاسفانه در پيشنهاد اروپا به دغدغه هاي ايران بي توجهي شد و ما براي اداي حقوق خود فعاليت ucf را آغاز كرديم وگرنه ما به دنبال برهم زدن فضاي مذاكرات و گفت وگوها نيستيم، بلكه فقط روي حقوق خود اصرار مي ورزيم و نگران فرصت سوزي و تعليق بلند مدت هستيم.

جلالي تصريح كرد: استمرار مذاكرات با اروپايي ها در گرو آن است كه در چارچوب NPT و موافقت نامه پاريس و با در نظر گرفتن حقوق مسلم ملت ايران در دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي ادامه يابد.

وي افزود: هيچگاه به دنبال بحران سازي نبوده و نيستيم و مي دانيم ايجاد بحران به نفع ما نيست.

مخبر كميسيون امنيت ملي مجلس اضافه كرد: فعاليت ucf اصفهان را با جديت و با قدرت ادامه مي دهيم و معتقديم آنچه پذيرفته بوديم تعليق سياسي، غيرحقوقي و داوطلبانه بوده است و چنانچه در آينده نيز شاهد وقت كشي اروپا باشيم، فعاليت كارخانه نطنز را نيز آغاز مي كنيم.

جلالي مذاكرات جمهوري اسلامي ايران با سه كشور اروپايي ها را اتمام حجت با مردم و جهان توصيف كرد و گفت: ما در گفت وگو با اروپا به جهان ثابت كرديم در چارچوب قواعد و مقررات بين المللي حاضريم فعاليت هسته اي صلح آميز داشته باشيم و آماده ايم تضمين عيني نيز بدهيم.

وي افزود: با مردم نيز اتمام حجت كرديم تا نگويند كه چرا حرف آخر را روز اول زديد و به همين دليل تلاش كرديم تا از مجاري ديپلماتيك قانوني و حقوقي اقدامات خود را انجام دهيم.

جلالي گفت: اكنون مردم به مسئولان حق مي دهند كه در صورت بروز شرايط خاص، از ابزارهاي غيرديپلماتيك استفاده كنند، زيرا هيچگاه عزم جمهوري اسلامي ايران چشم پوشي از استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي نيست.