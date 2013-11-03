دانش آموزان بسیجی نخبه بروجرد تجلیل شدند

نسرین فائزی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با فعالیتهای صورت گرفته در هفته بسیج دانش آموزی بروجرد اظهار داشت: حضور پرشور دانش آموزان در برنامه های مربوط به بسیج دانش آموزی و فعالیت گسترده این قشر در سطح شهرستان بروجرد قابل تقدیر است.

وی تصریح کرد: اشتیاق دانش آموزان به حضور در برنامه های مختلف فرهنگی موجب شده تا در همه مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی واحدهای مقاومت بسیج را افتتاح کنیم.

فائزی ادامه داد: همچنین بسیاری از بسیجیان به صورت عادی و فعال در تمامی برنامه های فرهنگی، علمی و هنری فعالیت چشمگیری دارند.

مسئول بسیج دانش آموزی شهرستان بروجرد با اشاره به عمده فعالیتهای این واحد در بروجرد افزود: دانش آموزان بسیجی بروجرد در مسابقات لیگ علمی پایا و آیه های تمدن شرکت و مقام های عالی نیز کسب کرده اند.

وی تصریح کرد: تاکنون در طول هفته بسیج دانش آموزی برنامه هایی متنوعی از جمله برگزاری مسابقات دو همگانی، کوهپیمایی دانش آموزان بسیجی، اعزام سخنران به مدارس شهرستان، برگزاری کلاسهای آمادگی دفاعی با حضور حداکثری بسیجیان شهرستان و تجلیل از دانش آموزان بسیجی نخبه در مسابقات لیگ علمی پایا برگزار شده است.