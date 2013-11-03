به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد محمد شريف حسيني كوهستاني، ظهر یکشنبه در گردهمايي ائمه جمعه و جماعات،‌ مبلغين و مبلغات استان يزد در مسجد حظيره اظهار داشت: قرآن در مورد اختلاف عقايد و اديان،‌ مسلمين را دعوت به جنگ و دشمني و مقابله نكرده است اما در مقابله ظلم، آنها را به ايستادگي و مقابله فرا خوانده است.

وي افزود: آمريكا امروز نماد ظلم و ستم است و ما هرگز با او به خاطر اختلاف عقايد ديني نجنگيده ايم اما در برابر ظلم او مي ايستيم و شعار مرگ بر آمريكا سر مي دهيم.

حسيني كوهستاني با اشاره به اينكه برخي گمان مي كنند تا آمريكا اشاره كند بايد تمام قد در برابر او كوتاه بياييم، بيان كرد: برداشت هاي عده اي از سخنان رئيس جمهور نادرست بود و رئيس جمهور خود بارها فرموده اند كه در اين زمينه تابع منويات رهبري هستند و تاكنون نيز همين گونه عمل كرده اند.

وي بيان كرد: كليد هميشه به مفتاح و گشاينده درها نيست بلكه گاهي نيز درها را قفل مي كند تا دزدها وارد كشور نشوند.

مديركل تبليغات اسلامي استان يزد عنوان كرد: در مورد مذاكره با آمريكا مقام معظم رهبري در راس امور هستند و رئيس جمهور نيز بارها اعلام كرده اند منويات رهبري را اجرا مي كنند و مردم نيز بايد از سياست هاي دولت در اين زمينه حمايت كنند.

حسيني كوهستاني از وعاظ و روحانيون نيز خواست: در شرايط حساس كنوني، در منابر و مجالس خود، مردم را به حمايت از سياست هاي دولت دعوت كنند زيرا مردم سرمايه هاي اصلي نظام هستند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه اداره تبليغات اسلامي قبل از سال 86 در بسياري از شهرستان هاي استان يزد دفتر و اداره نداشت يا در مكانهاي استيجاري اقامت داشت،‌ افزود: پس از سال سفر مقام معظم رهبري در سال 86، در تمامي شهرستانها به جز شهرستان تازه تاسيس بهاباد، ساختمان براي ادارات با زيربناي متوسط 800 مترمربع در دو طبقه بنا شده است.

حسيني كوهستاني همچنين بيان كرد: قبل از سفر مقام معظم رهبري در استان يزد سه مدرسه معارف داشتيم اما پس از سفر پرخير و بركت ايشان، شش دبيرستان معارف احداث شد كه شاگردان آن خوش درخشيدند و امسال 100 درصد آنها در كنكور سراسري قبول شدند.

مديركل تبليغات اسلامي استان يزد ادامه داد: ارتباط با اين دانش آموزان قطع نشده و پس از فارغ التحصيلي تلاش در جذب آنها و استمرار ارتباط با آنها داريم.

اين مسئول بيان كرد: اين اقدامات با پنج ميليارد تومان بودجه اختصاصي از سفر رهبري به استان يزد براي سازمان تبليغات اسلامي همچنين منابع استاني صورت گرفته است.

وي همچنين از ايجاد 100 خانه عالم در استان يزد خبر داد و گفت: در بسياري از روستاهاي استان يزد درخواست براي اعزام روحاني وجود دارند و از روحانيوني كه آماده اعزام به اين مناطق هستند،‌ دعوت مي شود تا كار اعزام آنها انجام شود.

حسيني كوهستاني همچنين از ايجاد اتحاديه موسسات قرآني خبر داد و بيان كرد: تاكنون براي 18 هزار نفر در استان يزد فقط در بحث قرآني گواهي براي آموزش ضمن خدمت كاركنان دولت صادر شده است.

اين مراسم با حضور جمع كثيري از ائمه جمعه و جماعات، مبلغين و مبلغات همچنين حجت‌الاسلام ابوالحسن نواب، رئيس دانشگاه اديان و دبير مجمع جهاني اهل بيت (ع) و مديرعامل پدافند غيرعامل استان يزد در مسجد حظيره برگزار شد.

در اين مراسم از 12 نفر از مبلغان پيشكسوت و نمونه استان يزد تقدير شد.