محفل شیرخواران حسینی دراولین جمعه ماه محرم درحرم رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلال حسینی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه های ماه محرم در حرم رضوی اظهار کرد: محفل شیرخوارگان حسینی در جمعه اول ماه محرم، روز جهانی حضرت علی‌اصغر (ع) از ساعت 14 الی 16 در حرم رضوی برگزار می شود.

وی در توضیح بیشتر گفت: این مراسم با سخنرانی سید حسین مؤمنی و مرثیه‌سرایی مصطفی حسینی، امیر عارف، کاظم ذوقیان، کاظم غلام‌شاهی و هادی الهی در رواق امام خمینی برگزار خواهد شد.

حسینی بیان کرد: بحث دوست‌شناسی و دشمن‌شناسی در زیارت عاشورا دو عنصر اساسی است که در سیره و مکتب اهل بیت (ع) خصوصاً سیدالشهدا (ع) نمایان است.

وی در تشریح برنامه‌های دهه اول محرم در حرم مطهر رضوی گفت: برنامه‌ها در سه گروه برگزار می شود ؛ برنامه های در راستای ورود به ماه محرم و ماه عزاداری، برگزاری مراسم عمومی طی زمان‌های تنظیم شده و برگزاری برنامه‌های خاص در طول این دهه است.

180 جلسه سخنرانی با عنوان شکوه ایثار

حسینی تشریح کرد: 180 جلسه سخنرانی با عنوان شکوه ایثار برگزار می شود که این مراسم ها با سخنرانی آیت‌الله علم‌الهدی و مهدوی ارفع، مؤمنی، رضایی تهرانی و اسلامی‌فر در اماکن متبرکه رضوی برگزار خواهند شد.

وی ادامه داد: موضوع مطرح شده در این برنامه ها شامل اهداف الهی، قیام عاشورا و سیره و سخنان اباعبدالله و زندگی امام حسین (ع) و وقایع و فلسفه قیام عاشورا خواهد بود.

وی از برگزاری مراسم قرائت زیارت عاشورا باعنوان نجوای عاشورایی در اماکن متبرکه رضوی با 10 نوبت تکرار خبر داد و گفت: زیارت عاشورا در روز عاشورا به صورت ویژه و کامل قرائت می شود.

حسنی بیان کرد: دیگر برنامه‌های این ایام برپایی محفل قرآنی در شب عاشورا در رواق امام خمینی و همچنین برگزاری 35 محفل انس با قرآن در جوار عترت است.

حسینی از برگزاری مراسم ترتیل قرآن کریم ویژه عموم، خواهران و نوجوانان در دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی خبر داد و گفت: برنامه ابوالحرات از سوی واحد تفسیر و حدیث با موضوعات امر به معروف و نهی از منکر، جوانان عاشورا، عبادالله، سفینة‌النجاه، ابوالشهدا، سیره امام سجاد (ع) هر روز صبح در دارالقرآن کریم صحن جمهوری اسلامی برگزار می شود.

برگزاری پنج همایش تخصصی ویژه مبلغان

وی پنج همایش تخصصی را که در این دهه ویژه مبلغان، اندیشمندان و فرهیختگان برگزار می شود اینگونه تشریح کرد: این همایش ها با عنوان روش‌شناسی تبلیغ از مظهر حضرت امام رضا (ع)، تبیین ابعاد سیاسی اجتماعی قیام امام حسین (ع)، عزت وعزتمندی در زندگی با الهام از قیام عاشورا، امید و نشاط دینی، آمریکا و مستعمره‌ای به نام حقوق بشر در بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی و با سخنرانی مروی، رجبی دوانی، پسندیده و غلامی برگزار خواهند شد.

حسینی از برگزاری 300 حلقه معارف حسینی ویژه عموم زائران به تفکیک خواهران و برادران در حرم رضوی خبر داد و گفت: برگزاری 400 ویژه برنامه زمزمه احکام با موضوع بیان احکام عزاداری در بین‌الصلاتین و همچنین تولید، چاپ و انتشار کتاب احکام عزاداری ویژه اساتید، پاسخگویی به سؤالات دینی حرم مطهر رضوی، چاپ و انتشار کتاب (تبلیغ از منظر رهبری) از مجموعه کتاب‌های ره‌یافت ویژه مبلغان، خطبا و سخنرانان از دیگر برنامه‌های است.

زمزمه‌های عاشورایی برای کاروان‌های زیارتی

وی به برگزاری ویژه برنامه عزاداری و سوگواری با عنوان زمزمه‌های عاشورایی برای کاروان‌های زیارتی اشاره کرد و توضیح داد: این برنامه شبانه‌روزی در رواق دارالهدایه برپا می شود.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: برنامه‌های ویژه شب تاسوعا در حرم مطهر رضوی بعد از نماز مغرب و عشاء در رواق امام خمینی با سخنرانی سید حسین مؤمنی و سیدهادی و مرثیه‌سرایی احمد واعظی، امیر عارف، کاظم غلام شاهی و محمد موحد و همچنین برگزاری ویژه برنامه عزاداری و سوگواری روز تاسوعای حسینی دقایقی بعد از اقامه نماز صبح تا بعد از نماز ظهر و عصر در رواق امام خمینی با سخنرانی آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی و حجت‌الاسلام کازرونی و همچنین قرائت زیارت حضرت ابوالفضل (ع ) خواهد بود.

وی در خصوص برنامه عزاداری ویژه شب عاشورای حسینی توضیح داد: این برنامه ها در شب بعد از نماز مغرب و عشاء در رواق امام خمینی با سخنرانی سید حسین مؤمنی و سید‌آبادی و قرائت زیارت عاشورا است و ویژه برنامه سوگواری روز عاشورای حسینی بعد از نماز صبح تا بعد از نماز ظهر و عصر با سخنرانی آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی و حجت‌الاسلام کازرونی و همچنین قرائت زیارت عاشورا به صورت کامل و قرائت زیارت ناحیه مقدسه خواهد بود.

حسینی یادآور شد: آیین مقتل‌خوانی برای عموم زائران در روز عاشورا صبح توسط مهدوی ارفع در رواق امام خمینی و آیین مقتل‌خوانی به صورت همزمان در رواق دارالرحمه برای زائران عرب‌ زبان حرم مطهر رضوی اجرا خواهد شد.

به گفته وی ویژه برنامه‌های عزاداری سوگواری شب شام غریبان حسینی بعد از نماز مغرب ویژه عموم زائران در رواق امام خمینی با سخنرانی مقری و مرثیه‌سرایی ذاکران اهل بیت (ع) برگزار می شود.

وی ادامه داد: ویژه برنامه عزاداری و سوگواری شب شهادت امام سجاد (ع) بعد از نماز مغرب در رواق امام خمینی با سخنرانی مقری و قرائت زیارت عاشورا و وارث خواهد بود.

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