پاکستان در روابط با آمریکا تجدید نظر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "رویترز" ، دفتر نخست وزیر پاکستان اعلام کرد قصد دارد در روابط این کشور با آمریکا تجدید نظر کند.

دولت پاکستان این تصمیم را در پی کشته شدن "محصود" از رهبران ارشد طالبان در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا گرفته است.

بر اساس اعلام دفتر نخست وزیر پاکستان ،قرار بود امروز دولت پاکستان برای بررسی تجدید نظر در روابط با آمریکا تشکیل جلسه دهد که این جلسه به تعویق افتاد.

پاکستان معتقد است کشته شدن محصود در حمله هوایی آمریکا تصمیمی از سوی آمریکا برای سنگ اندازی در روند مذاکرات صلح دولت پاکستان با طالبان است.