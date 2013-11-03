بی مهری دستگاههای لرستان به چاپخانه ها/ کارهای چاپی به خارج از استان سفارش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین رشنو عصر یکشنبه در ششمین جشنواره صنعت چاپ و نشر استان لرستان با اشاره به تشکیل اتحادیه مستقل چاپخانه داران لرستان طی تیرماه سالجاری اظهار داشت: استان لرستان 11 امین استان کشور در تشکیل این اتحادیه محسوب می شود.

وی با بیان اینکه تا پیش از این مشکل عمده چاپخانه داران لرستان نبود یک واحد مستقل برای پیگیری مسائل و مشکلات این قشر بود، ادامه داد: خوشبختانه با پیگیریهای به عمل آمده و همچنین همکاری مسئولان استان اتحادیه مستقل چاپخانه داران استان لرستان تشکیل شد.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران استان لرستان با تاکید بر اینکه توسعه فرهنگی و اقتصادی استان در گرو افزایش توانمندی بخش خصوصی است، عنوان کرد: صنعت چاپ از جلوه های بخش خصوصی است که می تواند در راستای ارتقا و توسعه فضای فرهنگی و اقتصادی لرستان موثر باشد.

رشنو با تاکید براینکه این صنعت موجب رونق اقتصاد و صنایع استان می شود گفت: این صنعت می تواند در توسعه همه جانبه استان به خصوص بخش فرهنگی نقش موثر و مهمی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه استان لرستان در حوزه صنعت چاپ دارای ظرفیتهای مطلوبی است، افزود: این در حالیست که این صنعت در استان لرستان مورد بی مهری مسئولان قرار گرفته شده است.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران استان لرستان با بیان اینکه به عنوان مثال یک واحد دولتی در یکی از شهرستانهای استان ماهانه یک میلیون برگ کار چاپی دارد، ادامه داد: این در حالیست که این واحد دولتی برای چاپ کارهای خود یک میلیارد و 100 میلیون تومان به چاپخانه های استان دیگر پرداخت می کند.

رشنو با بیان اینکه اگر تا 10 سال پیش در هر چاپخانه لرستان 10 نفر مشغول به کار بود امروز چاپخانه های لرستان با دو نفر کارگر کار می کنند، ادامه داد: در این راستا از مسئولان استان به خصوص استاندار لرستان می خواهیم که به کمک صنعت چاپ لرستان بیایند.

