مبارزه غیرشیمیایی اولویت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی عصر یکشنبه در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه طرح مبارزه غیر شیمیایی با رویکرد کاهش مصرف سموم در باغ های پسته و استفاده از شیوه مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات و بیماری ها IPM ) ) اجرا می شود.

وی اظهار داشت: خوشبختانه مبارزه غیر شیمیایی در باغ های پسته استان سمنان سه برابر افزایش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با تاکید بر اینکه گسترش مبارزات غیرشیمیایی در باغ های پسته استان سمنان با هدف تولید محصول گواهی شده (سالم) در حال اجرا است عنوان کرد: ابزارهای مورد استفاده در این طرح حضور و مشارکت فعال اعضای شبکه مراقبت گیاه پزشکی با ارائه خدمات کارشناسی و استفاده و نصب فرمون های جنسی، کارت های زرد و تله های نوری برای جلب و جذب حشرات و آفات است.

موسوی از افزایش 300 درصدی روش های کنترل غیر شیمیایی در باغ های پسته استان سمنان در سه سال اخیر خبر داد و گفت: سطح مبارزه شیمیایی در باغ های پسته از 54 هزار و 735 هکتار و مبارزه در چند نوبت در سال 89 به 41 هزار و 384 هکتار و سطح مبارزات غیرشیمیایی و استفاده از ابزارهای ذکر شده از شش هزار و 940 هکتار به بیش از 21 هزار هکتار رسیده است.

وی در خاتمه دستاوردهای مهم مبارزات غیر شیمیائی برای تولید محصول سالم در باغ های پسته به ویژه شهرستان دامغان را کاهش 25 درصدی سطح سمپاشی ذکر کرد و افزود: این طرح به رغم افزایش بیش از شش درصدی سطح باغ ها کاهش مصرف حدود 6.5 هزار لیتر سم و از صرف هزینه های اضافی جلوگیری و افزایش 300 درصدی روش های کنترل و مبارزات غیرشیمیایی در باغ های پسته را در بر داشت.