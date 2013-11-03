گردهمایی خواهران مداح و طلبه در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گردهمایی حجت‌الاسلام سعید مهدوی امین مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام محرم الحرام گفت: ماه محرم کتابی بسیار گرانبها است که روز و شب هایش، ساعت ها و لحظاتش صفحاتی از درس معرفت الله و انسانیت، شرافت، عزت و آزادگی است.

وی عنوان کرد: این کتاب هم چگونه زیستن را به انسان می آموزد و هم چگونه مردن را به ما یاد می دهد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان افزود: قشر بانوان که بخش عظیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند در عزاداری‌های امام حسین(ع) و تبیین جریان عاشورا نقش مهمی را بر عهده دارند.

وی اظهار داشت: لازم است بانوان مداح و طلبه و قشر فرهیخته بانوان در زمینه آگاه سازی و تبیین اصولی و به دور از هرگونه غلو و بزرگ نمایی نسبت به عزاداریهای مذهبی به‌ویژه ایام محرم تلاش و همت مضاعف را داشته باشند و خود را به سلاح علم و عمل مجهز کنند.