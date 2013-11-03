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۱۲ آبان ۱۳۹۲، ۲۱:۵۲

گردهمایی خواهران مداح و طلبه در خرم آباد برگزار شد

گردهمایی خواهران مداح و طلبه در خرم آباد برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: گردهمایی خواهران مداح و طلبه شهرستان خرم آباد در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گردهمایی حجت‌الاسلام سعید مهدوی امین مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام محرم الحرام گفت: ماه محرم کتابی بسیار گرانبها است که روز و شب هایش، ساعت ها و لحظاتش صفحاتی از درس معرفت الله و انسانیت، شرافت، عزت و آزادگی است.

وی عنوان کرد: این کتاب هم چگونه زیستن را به انسان می آموزد و هم چگونه مردن را به ما یاد می دهد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان افزود: قشر بانوان که بخش عظیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند در عزاداری‌های امام حسین(ع) و تبیین جریان عاشورا نقش مهمی را بر عهده دارند.

وی اظهار داشت: لازم است بانوان مداح و طلبه و قشر فرهیخته بانوان در زمینه آگاه سازی و تبیین اصولی و به دور از هرگونه غلو و بزرگ نمایی نسبت به عزاداریهای مذهبی به‌ویژه ایام محرم تلاش و همت مضاعف را داشته باشند و خود را به سلاح علم و عمل مجهز کنند.

کد مطلب 2168557

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