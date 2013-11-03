روح مبارزه با استکبار در 13 آبان تبلور یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عجم نوروزی عصر یکشنبه در جلسه معارفه سرپرست بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با اشاره به فرا رسیدن مراسم 13 ابان گفت: روح مبارزه با استکبار و در راس آن امریکا در 13 آبان 58 در میان دانشجویان پیرو خط امام قدس سره تبلور یافت و منجر به خلق حماسه ای گردید که تداوم انقلاب مرهون آن غیرت و مجاهدت دانشجویان در آن روز می باشد.

عجم نوروزی افزود: بسیج به عنوان یادگار حضرت امام قدس سره و از برکات انقلاب اسلامی است که نقشی بی بدیل در دفاع مقدس و تحقق اهداف انقلاب اسلامی داشته است.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان اظهار داشت: عزم و توان بسیج در جنگ سخت بارها و بارها به اثبات رسیده است. بسیج از کوران حوادث و جنگ سربلند بیرون آمده است از غائله های منافقین و دشمنان در اوایل انقلاب تا حوادث سال 88 هر جا لازم بوده نقش سازنده و بی بدیل بسیج را شاهد بوده و هستیم.

وی اضافه کرد: جنگ نرم اما مقوله دیگری است که دشمنان در سال های اخیر با سرمایه گذاری کلان چشم امید به آن بسته اند و جوانان عزتمند و فداکار ایران اسلامی و به خصوص دانشجویان عزیز با تبعیت از ولایت فقیه و عمل به توصیه های معظم له در تجهیز به ابزار مقابله با جنگ نرم، نقش ارزنده ای در انهدام برنامه های دشمن خواهند داشت.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان بیان داشت: به کارگیری توان بسیج در پیاده سازی نشست ها و نمایشگاه های علمی و مذهبی که موجب تقویت بنیه علمی و دینی دانشجویان می شود همگام با انتظاراتی است که دانشجویان از فعالیت بسیج در دانشگاه دارند و در این مسیر امکانات دانشگاه همواره در خدمت بسیج خواهد بود .

در ادامه این مراسم لشکر بلوکی مسوول سازمان بسیج دانشجویی استان گلستان اظهار داشت: سرمایه گذاری بسیج بر جوانان تحصیل کرده و مومن تلاشی در راستای حضور موفق و پیروزمندانه در جنگ نرم با دشمنان می باشد.

لشکر بلوکی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص فرا تشکلی بودن بسیج گفت: با توجه به بیانات گوهر بار مقام عظمای ولایت دانشجویان بسیجی باید شجاعانه وارد عرصه شده و همچون همیشه دلسوزانه در کنار مردم بوده و در همه ابعاد نیز در خط مقدم باشند.

مسوول ناحیه بسیج دانشجویی گلستان تصریح کرد: تبعیت از بیانات مقام معظم رهبری نقطه آغاز حرکت بسیجیان در هر آزمونی می باشد و بی شک موفقیت بسیج همواره مرهون همین تبعیت می باشد.

لشکر بلوکی افزود: اجرایی شدن برنامه های بسیج در دانشگاه همواره با تعامل سازنده مسوولین دانشگاه و خواهران و برادران دانشجو در تشکل دانشجویی بسیج اتفاق خواهد افتاد و در این راستا امید است این تعامل سازنده همچون گذشته بین بسیج دانشجویی و دانشگاه انجام گیرد.

رییس بسیج دانشجویی استان گلستان در پایان استفاده از همه توان نیروهای بسیجی، در شکل گیری آرمان های نظام جمهوری اسلامی و به کارگیری اوامر مقام معظم رهبری را خواستار شده و اظهار داشت: با برنامه ریزی دقیق و انسجام همه نیروها در کشور می توان در سایه توان جوانان بسیجی به اهداف والای انقلاب اسلامی رسید.

در ادامه این مراسم ضمن تقدیر از زحمات سرپرست سابق بسیج دانشجویی و رقیه صالحی قائم مقام خواهران احکام اسماعیل افرازه به عنوان سرپرست جدید و مهدیه صارمی قائم مقام خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان اهدا گردید.

گفتنی است در آئین معارفه سرپرست بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان حجت الاسلام حسنعلی مازندرانی رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان گلستان، حسین عجم نوروزی رییس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، علی لشکر بلوکی رییس ناحیه بسیج دانشجویی استان گلستان، معاونین دانشگاه و جمعی از مسوولان بسیج دانشجویی استان در سالن مهر دانشگاه آزاد اسلامی حضور داشتند.