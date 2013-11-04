پرده برداری از فرهنگ و هنر مهجور مانده استان البرز/ طاهری پیگیر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته جوانان زیادی به سالن همایش های شهدای دولت استانداری البرز در کرج آمده بودند تا در دیداری صمیمانه با استاندار البرز از دغدغه هایشان بگویند، جوانانی که حامی دولت تدبیر و امید بودند. از هر قشری در این محفل صمیمانه حضور داشتند از فعال حوزه فرهنگ و هنر تا نخبه دانشگاهی، از پژوهشگری که تمامی لایه های اجتماعی استان را واکاوی کرده بود تا دغدغه مند در حوزه صنعت و اقتصاد، خیلی ها در این گردهمایی بودند تا با وزیدن نسیم تدبیر و امید در استان و انتصاب استاندار جدید البرز بارقه های رویش جوانه های امید را شاهد باشند.

وقتی پرده از صحنه فرهنگ و هنر استان کنار رفت دغدغه های چندین ساله اهالی فرهنگ و هنر که بارها سطر به سطر آن بیان شده بود و گوشی شنوا بر آن نبود، دوباره جان گرفت.

البرز دست به گریبان با عنصر «هویت بخشی»

فقدان هویت که این روزها در رشد نامتوازن شهرها و هیاهوی افزایش جمعیت گم شده است مهمترین خلاء استان بود که توسط جوانان بر آن اشاره شد؛ مؤلفه ای که به مثابه پاشنه آشیلی است که اگر حتی در تمام بخش ها سرمایه گذاری شود با فقدان آن کمیت سایر بخش ها لنگ می زند.

تضاد فرهنگی که در همجواری نقاطی همچون عظیمیه و اسلام آباد، جهانشهر و جوادآباد خودنمایی می کند و فریادی بر ناهمخوانی های فرهنگی دارد.

بیگانگی فرهنگی، فقدان اطلاعات اولیه ساکنان این استان از اینکه استاندارشان چه کسی است؟ شهردار، نمایندگان و.... تنها بخشی از این بیگانگی ها است.

جوانان فعال در حوزه فرهنگ در این محفل پا را فراتر گذاشته و نهیبی بر سینماهای این شهر هم زدند، در این گردهمایی یادآوری شد که حال سینماهای البرز خوب نیست، سینما هجرت در آینده نه چندان دوری در انتظار تخریب است و این روزها مرگ تدریجی را تجربه می کند و سینما ساویز هم با آن معماری جدیدش بیشتر از محیطی فرهنگی فضایی تجاری را به ذهن متبادر می سازد.

تئاتر کرج در گوشه ای مهجوز از هیاهوی شهری

بخشی از دغدغه های فعالان فرهنگی استان به تئاتر اختصاص داشت، تئاتر شهری که در زمان معاون هنری وزارت ارشاد سابق پا را از پایتخت بیرون گذاشت و البرز نخستین استانی بود که در راستای اجرای طرح گروه های استقرار تئاتری صاحب تئاتر شهر شد و فرهنگسرای حافظیه به خانه اهالی تئاتر البرز مبدل شد.

مکانی که در نقطه ای دور افتاده از شهر جایی در منطقه اسلام آباد واقع است و قرارگیری آن در این محدوده شهر موجب شده تا تمایلی برای اجرا و تمرین ها در این مرکز وجود نداشته باشد.

کلید خانه هنرمندان البرزی در دستان استاندار

آنچه در این سالها همواره به آن پرداخته شده است و دغدغه اصلی هنرمندان این استان به شمار می رود فقدان خانه هنرمندان است، مأمنی امن و سقفی بر سر اهالی فرهنگ و هنر تا به دور از هر دلمشغولی در این خانه فعالیت هنری داشته باشند و هنرهایشان را به معرض عرضه و نمایش بگذارند.

تشکیل خانه های فرهنگ و در محوریت آن «خانه هنرمندان البرز» موضوعی بود که جوانان حامی دولت تدبیر و امید خواستار آن بودند تا کلید دار استان البرز کلید این خانه را به آنها بسپارد.

فرهنگسرایی که ساختمانی اداری شد/ گالری هایی که به انباری مبدل شدند

هنوز یادمان نرفته است فرهنگسرای جوان را چگونه خشت به خشت آن که روی هم گذاشته شد چگونه اهالی فرهنگ و هنر مشتاقانه طلوع هنر را از پنجره های آن نظاره گر بودند، اما با تأسیس استان به جای قرار گیری آن در اختیار اهالی فرهنگ و هنر آن فرهنگسرای جوان به ساختمانی اداری مبدل شد و گالری 400 متری آن به انباری برای یک اداره کل فرهنگی.

اساتید برجسته تجسمی کار نیز از لیست حامیان فرهنگی دولت تدبیر و امید جانماندند، اساتیدی همچون؛ ایرج محمد که شاهکارهای مجسمه سازی که شاهکارهایی مانند کاوه آهنگر به دستان آنان جان گرفته است و تندیس های فاخرشان زبانزد استانهای کشور است این روزها از کنجی از خانه هایشان مجسمه می سازند.

صدور مجوزهای کنسرت موسیقی استان در هاله ای از ابهام

با رخت بر بستن طنین موسیقی از این استان مجوزهای اجرای کنسرت هم در این استان در هاله ای از ابهام فرو رفت و هر از گاهی برخی مجوزها برای اجراها صادر می شود و مشخص نیست چه نوع موسیقی هایی از فیلتر ارشاد مجوز می گیرند؟

فقدان عملکرد رقابتی در فضای رسانه ای استان، فعالیت خبرگزاری های استان در منازل استیجاری، سرگردانی دانشجویان دانشگاه هنر در طی طریق از مسیر کرج به تهران از دیگر دغدغه هایی بود که جوانان حامی دولت تدبیر و امید بر آن اشاره داشتند.

نداشتن جشنواره ای خاص در استان البرز و نبود نظارت بر فعالیت های فرهنگی، شکل گیری پاتوق های فرهنگی، ضرورت بازنگری در فعالیت های سیمای البرز از دیگر موضوعات طرح شده در این گردهمایی بود.

شورای مشورتی در حوزه فرهنگی تشکیل شود

جوانان حامی دولت تدبیر و امید از استاندار خواستند تا شورای مشورتی را متشکل ازمتخصصان و صاحبنظران قن که شاخت جامعی از فرهنگ و هنر این استان دارند تشکیل دهند.

آنان خواستار این بودند تا استاندار البرز جلساتی را اختصاصاً با اهالی فرهنگ و هنر نیز داشته باشد که با استقبال استاندار نیز همراه بود.

شاید تکراری باشد که بیکاری سرمنشأ بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی و.. است، تحلیل گران جوان کارگروه اجتماعی و قومیت ها در این دیدار با ارائه آماری به تشریح وضعیت کنونی استان در افزایش آمار طلاق پرداختند، از سالهایی گفتند که کرج در سایه تهران بود و امروز با مهاجرپذیرترین استانهای کشور پس از تهران رکورد دار ثبت طلاق به شمار می رود.

از این گفتند که البرز در کمبود سرانه های وزرشی در رتبه 31 کشور قرار دارد.

آغاز پژوهش های اجتماعی و فرهنگی در این حوزه، توانمند سازی جوانان و آگاهی بخشی پیش از ازدواج، احیای شورای عالی جوانان و بهره گیری از نظریات کارشناسان امر مهمترین محورهایی بود که در این سرفصل به آن پرداخته شد.

کارگروه دانشجویی هم به دیدار دانشجویان با رئیس جمهور و پیشگامی قشر دانشجو در مسائل روز جامعه پرداخت.

و نیازهای قشر دانشجو با فضاهای محدود آموزشی پاسخ داده نمی شود.

پیشنهاد کارگروه دانشجویی انتصاب مشاور دانشجویی از سوی استاندار بود، فردی که با اشراف بر مشکلات دانشجویان موانع موجود را برطرف کند.

ایجاد سازو کارهای حمایت از پارک های علم و فناوری، تشکیل کمیته تحقیق و توسعه بر مبنای پایان نامه های دانشجویی و حذف نگاه های اقتدارگرایانه در تمامی عرصه ها از دیگر مطالبات جامعه جوان دانشجویی استان بود.

کارگروه اقتصادی نیز در ادامه این نشست 3 ساعته پتانسیل های استان را در حوزه صنعتی و اقتصادی یادآور شدو علاوه بر آن به عوامل رکود اقتصاد در البرز نیز پرداخت.

عدم وجود اراده ای قوی برای حمایت از تولیدات در استان، نقل مکان واحدهای صنعتی به سایر استانها، عدم وجود اطمینان خاطر از سوی سرمایه گذاران در بازگشت سرمایه ، موانع قانونی، مشکل سرمایه در گردش، بانک محور بودن نظام تأمین مالی و..از جمله موضوعات طرح شده از سوی این کارگروه بود.

پیشنهاد کارگروه اقتصادی استان تشکیل اتاق فکر در حوزه صنعت و اقتصاد بود، همچنین تدوین برنامه تأمین بازار سرمایه به جای نظام بانک محوری، اطلاع رسانی شفاف به سرمایه گذاران وایجاد ضمانت در ستاد سرمایه گذاری، تأسیس بانک صنایع در استان، حمایت از صنایع تولیدی در استان نیز طرح شد.

زیرساخت هایی که بعد از تشکیل استان مغفول ماند

کارگروه سیاسی – اداری جوانان حامی دولت تدبیر و امید نیز در این نشست فقدان زیر ساخت ها پس از تشکیل استان را مطرح کردند اینکه البرز تبدیل به استان شد اما آنچه مغفول باقی ماندند که اکنون می بایست بر مسند استان فعالیت کنند.

عدم تعریف جایگاه سیاسی – اداری در استان، رواج بی اخلاقی های سیاسی و مدیریت مبتنی بر روابط، خروج اعتدال گرایان در عرصه سیاسی و حذف دلسوزان، عدم پاسخگو بودن برخی مدیران از جمله موارد طرح شده از سوی این کارگروه بود و انتخاب مدیران جدید بر اساس شایستگی، تخصص و کارآمدی، تقویت سیستم های نظارتی، تقویت احزاب و تشکل ها و... نیز در قالب پیشنهاد مطرح شد.

ادامه دیدار استاندار البرز و طرح دغدغه ها در حوزه های مختلف با پرسش و پاسخ ادامه پیدا کرد.

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گزارش : سپیده غفاری