13 آبان متفاوت همراه با طنین غیرتی شعار مرگ بر آمریکا / ایران را به گورستان متجاوزین تبدیل خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر از تهران، اقشار مختلف از جمله دانش آموزان و دانشجویان و سایر آحاد جامعه مقابل لانه جاسوسی تجمع کرده وبا در دست داشتن پلاکاردهایی و پارچه نوشته هایی انزجار خود را از سیاست های خصمانه آمریکا نسبت به ملت ایران وجهان نشان دادند.



همچنین همزمان با تهران در سایر شهر های ایران نیز مراسم سیزده آبان با شعار مرگ بر آمریکا آغاز شد.

به گزارش مهر، بنر و پارچه نوشته هایی در محکومیت سیاست های خصمانه آمریکا و عکس هایی از نحوه ورود دانشجویان به لانه جاسوسی در خیابان طالقانی و دیوارهای این لانه نصب شده است.

قرائت بیانیه های دانش اموزی، دانشجویی، قراتئ قطعنامه سراسری از جمله برنامه های این مراسم خواهد بود.

شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر استکبار» به عنوان اصلی‎ترین و مهم‎ترین شعار مردم در تظاهرات ضد استکباری یوم الله سیزدهم آبان است.