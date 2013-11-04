13 آبان متفاوت همراه با طنین غیرتی شعار مرگ بر آمریکا / ایران را به گورستان متجاوزین تبدیل خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر از تهران، اقشار مختلف از جمله دانش آموزان و دانشجویان و سایر آحاد جامعه مقابل لانه جاسوسی تجمع کرده وبا در دست داشتن پلاکاردهایی و پارچه نوشته هایی انزجار خود را از سیاست های خصمانه آمریکا نسبت به ملت ایران وجهان نشان دادند.
همچنین همزمان با تهران در سایر شهر های ایران نیز مراسم سیزده آبان با شعار مرگ بر آمریکا آغاز شد.
به گزارش مهر، بنر و پارچه نوشته هایی در محکومیت سیاست های خصمانه آمریکا و عکس هایی از نحوه ورود دانشجویان به لانه جاسوسی در خیابان طالقانی و دیوارهای این لانه نصب شده است.
قرائت بیانیه های دانش اموزی، دانشجویی، قراتئ قطعنامه سراسری از جمله برنامه های این مراسم خواهد بود.
همچنین ماکت ها و عروسک هایی از مقامات آمریکایی و اسرائیلی در دست شرکت کنندگان در راهپیمایی است و برخی از شرکت کنندگان نیز نمادهایی از سانتریفیوژهای هسته ای را در دست گرفته و به نشانه حق هسته ای ملت ایران پیام "ثمره مقاومت در برابر تحریم 18 هزار سانتریفیوژ فعال در ایران" را در دست دارند.
راهپیمایان با در دست داشتن کاریکاتورها و آدمکهایی از باراک اوباما و بااین شعار که آمریکا مانند پینوکیو آدم شدنی نیست نسبت به تلاشها برای حذف شعار «مرگ بر آمریکا» اعتراض کردند.
سردار نقدی رئیس سازمان بسیج، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور،محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، حدادعادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش ، اعضای هیات رئیسه و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین جمعی از نمایندگان شهرستانها در میان شرکت کنندگان در این مراسم به چشم می خورند.
در همزمانی مراسم 13 آبان امسال و شب اول محرم شرکت کنندگان در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی پرچم های سرخ و سبزرنگ یا ابا عبدالله الحسین، یا ابوالفضل، یا فاطمه الزهرا و یا حسین را در دست گرفته و در مقابل لانه جاسوسی به اهتزاز درآوردند.
به گزارش خبرنگار مهر با تقارن 13 آبان امسال و شب اول محرم، شرکت کنندگان در راهپیمایی پرچم های یا اباعبدالله و یا ابوالفضل در مقابل لانه جاسوسی به اهتزاز درآوردند.
در همزمانی مراسم 13 آبان امسال و شب اول محرم شرکت کنندگان در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی پرچم های سرخ و سبزرنگ یا ابا عبدالله الحسین، یا ابوالفضل، یا فاطمه الزهرا و یا حسین را در دست گرفته و در مقابل لانه جاسوسی به اهتزاز درآوردند.
در ادامه این مراسم سعید جلیلی به عنوان سخنران اصلی مراسم یوم الله 13 آبان پشت تریبون قرار گرفت و در نهایت نیز مراسم با صدور قطعنامه ای پایان یافت.
در بخشی از این قطعنامه آمده است:"ملت شجاع و دلاور ایران اسلامی ضمن محکوم کردن اظهارات متناقض و همراه با توهم برخی از مقامات و دولتمردان آمریکا مبنی بر روی میز بودن گزینه نظامی با تاکید بر سپری شدن دوران تهدید و ارعاب به تأسی از مواضع مقتدرانه مقام معظم رهبری مدظلهالعالی و فرماندهی کل قوا و به پشتوانه هوشیاری و آمادگیهای همهجانبه دفاعی نیروهای مسلح کشور، ارتکاب هرگونه اشتباه و غلطی از سوی دشمنان را با پاسخی قاطع، سخت و کوبنده مواجه و ایران را به گورستان متجاوزین تبدیل خواهند کرد."
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