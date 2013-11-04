به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، علیرضا رضاداد دبیر سی و دومین جشنواره فیلم فجر، علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد، سید مهدی طباطبایی‌نژاد دبیر جایزه بزرگ شهید آوینی و جمعی از مستندسازان پیشکسوت حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم که با مدیریت محمدرضا شهیدی‌فرد برگزار شد، نماهنگی از چهار دوره برگزاری جایزه بزرگ آوینی روی پرده رفت و در ادامه دبیر جایزه بزرگ شهید آوینی ضمن خوشامدگویی به حاضران گفت: خدا را شکر می‌کنم که جایزه بزرگ شهید آوینی را به عنوان میراثی که از دوران دوستان عزیزم پژمان لشگری‌پور و محمد آفریده به جا مانده است، در چهارمین دوره ادامه داده‌ام.

نام شهید آوینی بیش از این باید در عرصه سینما بدرخشد

وی در ادامه افزود: امیدوارم این مهم را به درستی به سرمنزل مقصود رسانده باشم و تلاشم بر این است که نام و سینمای شهید آوینی را بیش از در عرصه سینما بدرخشد.

سیدمهدی طباطبایی‌نژاد با اشاره به این مطلب که علی جنتی وزیر ارشاد تمایل به حضور در این مراسم را داشت، گفت: وزیر محترم ارشاد بسیار مایل بود در این مراسم که به نام شهید آوینی مزین است حضور داشته باشد ولی به دلیل مشغله‌ای که داشت نتوانست در جمع ما حاضر باشد به همین دلیل پیامی برای چهارمین جایزه بزرگ شهید آوینی ارسال کرده است.

در ادامه پیام وزیر توسط طباطبایی نژاد دبیر چهارمین جایزه بزرگ شهید آوینی قرائت شد.

پس از پایان صحبت‌های دبیر جایزه بزرگ شهید آوینی، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی روی صحنه آمد و گفت: خوشحالم که امشب در کنار شما و در مراسمی که به نام شهید آوینی است حضور دارم. شهید آوینی گوهر گرانبهایی است که امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که او را بهتر بشناسیم چراکه آوینی قلمی زیبا، بیانی شیوا، چهره‌ای دلنشین داشت و آثار ماندگاری از خود به جای گذاشت.

نگاه متعهدانه شهید آوینی بر دنیا پوشیده نیست

رئیس سازمان سینمایی با اشاره به این که شهید آوینی را همه دنیا می‌شناسند، گفت: نگاه متعهدانه شهید آوینی بر دنیا پوشیده نیست و امروزه جهان اسلام به این نگاه نیاز دارد چراکه اسلام در شرایط کنونی از رفتار افراطیون ضربه بسیاری خورده است و حال اینکه نگاه شهید آوینی به دین و اسلام که اتفاقا نگاهی شریف و متعهدانه است بیش از هر دوران دیگری در جهان اسلام کاربرد دارد.

وی در ادامه افزود: به اعتقاد من شهید آوینی برای دلش می نوشت، با اعتقادش اجرا می کرد و برای مردمش یادگار به جا می گذاشت. او ثابت کرد که تفکر هنر برای هنر از اساس اشتباه است.

ایوبی در نقد تعریف هنر برای هنر بیان کرد: یکی از نگاههای رایج در دنیای هنر این تعریف است که هنر اساسا تعهدی ندارد بلکه تنها تجلی ذهن هنرمندان است. هنر برای هنر با این نگاه تعریف می‌شود اما شهید آوینی در آثار خود بیان کرده که هنر تنها غوغای درون هنرمند نیست بلکه هنر واقعی، هنر متعهدانه ای است که برای مردم ساخته شود.

معاون وزیر ارشاد با اشاره به فیلمسازانی که به تفکر شهید آوینی اعتقاد دارند، گفت: امروزه شهید آوینی به یک نگاه تبدیل شده و فیلمسازانی که به نگاه متعهدانه آوینی اعتقاد دارند رسالت بزرگی را در نظام سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بر دوش دارند و باید دیدگاه اسلام‌هراسی که امروزه دامن جهان اسلام را گرفته با نگاه متعهدانه ای که شهید آوینی به سینما داشته است از بین برود.

سینما به دفاع مقدس نیاز دارد

ایوبی در تعریف سینمای دینی که شهید آوینی ارائه کرده است، گفت: سینمای ایران علاوه بر تکنیک از ذخیره ها و گنجینه های معنوی بسیاری برخوردار است که یکی از آن گنجینه‌ها، دفاع مقدس است. پر واضح است که دفاع مقدس به صنعت سینما نیاز ندارد بلکه این سینماست که به دفاع مقدس سخت محتاج است، حال اینکه شهید آوینی علاوه بر سینمای دفاع مقدس نگاهی به سینمای دینی داشته است که باید آن نگاه را در لابه لای فیلم های امروز نیز به کار بگیریم.

وی در ادامه افزود: امیدوارم این جایزه به یک جشنواره بزرگ تبدیل شود، جشنواره ای که مردم امکان دیدن فیلم های ارسال شده به این رویداد سینمایی را داشته باشند. امروزه مخاطب نیاز به درک نگاه متعهدانه شهید آوینی دارد.

ایوبی در پایان اشاره کرد: امیدوارم در فضای اعتماد متقابل، سینمای نجیب و شریف کشورمان در سایه همین نگاه متعهدانه بیش از پیش افتخار بیافریند.

در ادامه مراسم چهارمین جایزه بزرگ شهید آوینی، گرامیداشت یاد و خاطره شهید هادی باغبانی و طاها کریمی برگزار شد.

اجرای موسیقی "وطنم" توسط کامران رسول زاده از دیگر برنامه های این مراسم بود. کامران رسول زاده شاعر و آهنگساز در ابتدای اجرای خود گفت: خوشحالم که امروز در مراسم شهید آوینی اجرای برنامه دارم، من مرتضی آوینی را از دوران جنگ زمانی که کودک بودم می شناسم. ایشان قلب بزرگی داشتند که این قلب را در قالب سینمای خود به مردم هدیه کردند و امروز خوشحالم که در این مراسم برای شهید آوینی می خوانم.

در حاشیه چه گذشت:

* چهارمین جایزه شهید آوینی با استقبال بسیاری از مستندسازان روبرو شد.

* در این مراسم فرزندان سرداران شهید حضور داشتند. فرزندان شهیدان اندرزگو، آوینی، دستواره، کشوری، لشکری، تندگویان، جهان‌آرا و تعداد دیگر از فرزندان شهدای هشت سال دفاع مقدس در این مراسم حضور داشتند.

* برای اجرای مراسم گرامیداشت یاد و خاطر شهید هادی باغبانی از پدر و مادر این شهید دعوت شد که روی صحنه آیند. مادر شهدی باغبانی در حالی که عکس فرزند خود را در دست داشت به روی صحنه آمد و اشک ریخت.

* علی محمد قاسمی که برای ساخت فیلم "گزارش شنبه" با نگاه به زندگی شهید اندرزگو مورد تقدیر قرار گرفت جایزه خود را به محمد آفریده تقدیم کرد و گفت: ساخت این فیلم را از دوران مدیریت آفریده آغاز کردم و بعد از گذشت 4 سال باز با همت و حمایت بی دریغ این مدیر، فیلم را به پایان رساندم به همین دلیل "گزارش شنبه" را به او تقدیم می‌کنم.

* علاوه بر مدیران سینمایی، فیلمسازانی چون فرشاد فرشته‌حکمت، رهبر قنبری، حسین ترابی‌نژاد، جعفر صانعی‌مقدم، محسن امیریوسفی، فرهاد ورهرام، ناصر صفاریان، همایون امامی، علی محمد قاسمی، وحید موسائیان، فرید فرخنده‌کیش، محمد آفریده، مصطفی رزاق کریمی، مرتضی رزاق کریمی، ابراهیم داروغه‌زاده و ... حضور داشتند.