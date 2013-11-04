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۱۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۱۲

در شش ماهه ابتدایی سال/

افزایش ضریب امنیت مدارس منطقه هفت مشهد با نصب سرعتکاه/ 280 میلیون ریال بابت ایجاد سرعتگیر هزینه شد

افزایش ضریب امنیت مدارس منطقه هفت مشهد با نصب سرعتکاه/ 280 میلیون ریال بابت ایجاد سرعتگیر هزینه شد

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه هفت مشهد با تاکید بر لزوم نصب سرعت گیر در محدوده مدارس به منظور بالابردن ضریب امنیت و جلوگیری از تصادف گفت: بیش از 280 میلیون ریال بابت اجرا، ایجاد، ترمیم و تعویض سرعتگیرهای پلاستیکی و آسفالتی در سطح منطقه هفت مشهد هزینه شده است.

احمد محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شش ماهه ابتدایی سال جاری بیش از 280 میلیون ریال بابت اجرا، ایجاد، ترمیم و تعویض سرعتگیرهای پلاستیکی لاستیکی و آسفالتی در سطح منطقه هفت مشهد هزینه شده است.

وی افزود: مجموع این سرعتگیرها در دو بخش آسفالتی و لاستیکی و پلاستیکی حدود 550 متر بوده است که در محل هایی مورد نیازی که توسط کارشناسان یا به درخواست مردم بیان شده نصب و یا تعمیر و ترمیم شده است.

شهردار منطقه هفت مشهد همچنین از ایجاد بیش از 900 متر مربع سرعتکاه در سطح منطقه هفت خبر داد و افزود: این میزان سرعتکاه با اعتباری بیش از 275 میلیون ریال اجرا شده است.

وی همچنین با اشاره به رنگ آمیزی 400 متر از سرعتگیرهای آسفالتی سطح منطقه هفت بیان کرد: بیش از 200 میلیون ریال بابت رنگ آمیزی سرعت گیرها هزینه شده است.

محبی اظهار کرد: بسیاری از سرعتگیرهایی که در سطح منطقه نصب و ایجاد می شوند با توجه به درخواست مردم صورت می پذیرد.

وی افزود: سرعتگیرها و سرعتکاه های ایجاد شده بویژه در مناطق حساسی مانند نزدیک مدارس فقط به منظور بالابردن ضریب امنیت و جلوگیری از برخوردها و تصادفات شدید نصب و اجرا می شوند.

 

کد مطلب 2168658

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