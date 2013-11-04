نصب نماد پرچم در ورودی جنوبی تهران

امیر خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره پرچم با بیان این که این جشنواره با هدف تقویت هویت دینی و ملی تدبیر و برنامه ریزی شده است گفت: پرچم نمادی از همه سلایق ،همه نگاه ها و همه اقشار جامعه است و وحدت بخش و وحدت آفرین است.

وی افزود: در شرایط فعلی پرچم پیام آور مقاومت ملت در برابر ظلم و استکبار جهانی و زیاده خواهی و مقاومت برای حقوق حقه ملت ایران است.

خوراکیان با اشاره به حضور چشمگیر اهالی فرهنگ و هنر از این جشنواره گفت: این جشنواره چند ویژگی خوب داشت، یکی حجم وسیع آثار شرکت کننده بود، 20 هزار اثر به دبیرخانه ارسال شده بود که بسایی از آنها از کیفیت بالایی برخوردار بودند. همچنین حضور پرشور و جدی کودکان، 11 هزار فرزند ایرانی در این جشنواره شرکت کردند.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری ابراز امیدواری کرد دومین جشنواره پرچم اختتامیه اش در میدان آزادی و یا استادیوم آزادی با حضور حداکثری شهروندان برگزار شود زیرا این جشنواره ظرفیت چنین گردهمایی را دارد.

در ادامه احمد مسجدجامعی رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه تقدیر از پرچم یکی از مصوبات شورای شهر بود که با استقبال گسترده شهروندان تهرانی روبرو شد گفت: در آن سال که طرح پرچم به عنوان نماد هویت ملی مطرح شد ما برای دفاع از این مصوبه دشواری هایی هم داشتیم اما می توان این نتیجه را گرفت همیشه کارهای بزرگ که مورد استقبال گسترده قرار می گیرند پرحجم و پرهزینه نیست.

وی ادامه داد: روح شهر و روح شهروندی نیازهایی را طلب می کند که ریشه در اعماق ذهن یک جامعه دارد که نگرش به هویت ملی یکی از آن عنصرهای مهم است.

مسجدجامعی با بیان اینکه پرچم در داستان های کهن ایرانی یادآور مقاومت در برابر ظلم است، گفت: نخستین کسی که پرچم را برافراشت طغیان گری در برابر کسی بود که مغز سر جوانان ایرانی در راستای خواسته های خودش طلب می کرد.

رئیس شورای شهر تهران پرچم را نماد همدلی و همکاری و نزدیکی قلبها دانست و گفت: زمانی که سنند پرچم به تصویب رسید قرار بود چند نقطه برای برپا ساختن پرچم در نظر گرفته شود که یکی از آنها در بارگاه شهدای انقلاب اسلامی بود و دیگری در دروازه ورودی شهر تهران و در جوار بارگاه امام (ره) که امیدواریم در دوره جدید شهری این موضوع تحقق پیدا کند.

وی با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پیشنهاد کرد: برای مراسم های مختلف سرودهای ویژه پرچم پیش بینی شود. این مناسبت ها آیینی ملی، تاریخی، انقلابی و جهانی می تواند باشد.

در ادامه برگزیدگان بخش عکاسی، پوستر و کودکان معرفی شدند.

در بخش عکس علی قلم سیاه به عنوان نماینده گروه داوران پرچم را نماد هویت تاریخی و ملی ما دانست و گفت: نگاه به پرچم از دریچه عکاسی در قاب تصویری ساده نمی گنجد و نگاه عکاسانه نابی را طلب می کند.

در این بخش محمد گلچین، مهدی قاسمی، بهزاد ترکی زاده نفرات اول تا سوم شدند.

همچنین در بخش پوستر ابوالفضل سبحانی، سهند بادلی، مسعود مرگان، عابد زارعی نفرات اول تا سوم شدند.

همچنین در بخش کودک و نوجوان پارسا قربانی، زهرا بهرامی، وینا الیاسی پور، مهدی حاجیان، قهرمانی، مهشید ادویانی، مهشید میرپور، محمود آقابال، کیمیا بزرگی، کوثر خیرخواه در رده های مختلف بخش کودکان شدند.