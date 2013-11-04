دانشگاه هاي كردستان آمادگي همكاري با دانشگاه هاي تركيه را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربان كياني شامگاه يكشنبه در نشست روساي دانشگاه هاي استان كردستان با سركنسولگري تركيه در اروميه كه به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي استان كردستان آمادگي دارند تا همكاري و تعامل خود با مراكز آموزش عالي و دانشگاه هاي كشور تركيه را توسعه دهند.

وي با اشاره به اشتراكات گسترده و تاريخي دو كشور تركيه و جمهوري اسلامي ايران در عرصه هاي مختلف علمي، فرهنگي و اجتماعي عنوان كرد: ظرفيت هاي بسيار خوبي در حوزه تقويت همكاري هاي دوجانبه وجود دارد و به همين دليل بايد از تمامي ظرفيت هاي ايجاد شده در اين بخش بهره برداري شود.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج در ادامه با اشاره به توسعه مراكز دانشگاهي استان كردستان يادآور شد: هم اكنون استان كردستان قريب به 70 هزار دانشجو و نزديك به هزار عضو هيئت علمي در مراكز آموزش عالي كردستان مشغول به فعاليت هستند و به همين دليل مي توان از ظرفيت هاي علمي در اختيار به شكل بهتري استفاده كرد.

وي به خدمات انقلاب اسلامي ايران به عرصه علم و دانش در كردستان و ساير نقاط كشور اشاره كرد و افزود: امروز به بركت پيروزي انقلاب اسلامي، كشور جمهوري اسلامي ايران در عرصه علمي به موفقيت هاي بسيار خوبي دست پيدا كرده است و به همان اندازه هم در كردستان شاهد رشد و توسعه مراكز دانشگاهي هستيم.

كياني گفت: تبادل استاد و دانشجو، فعاليت هاي مشتركت در عرصه هاي پژوهشي و علمي، استفاده از ظرفيت فرصت هاي مطالعاتي، توسعه فعاليت هاي مشترك علمي در حوزه مجازي و برگزاري دوره هاي آموزشي مشترك از جمله ظرفيت هاي موجود براي توسعه و تقويت فعاليت هاي مشترك بين مراكز آموزش عالي استان كردستان و كشور تركيه است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه امروز توسعه اقتصادي مبتني بر توسعه و تقويت فعاليت هاي علمي است، يادآور شد: خوشبختانه هم اكنون شرايط و وضعيت خوبي بر دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي استان كردستان حاكم است و به همين دليل بايد با برنامه ريزي از اين ظرفيت ها براي رسيدن كردستان به توسعه همه جانبه بهره برداري كرد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج در پايان با اشاره به آمادگي دانشگاه هاي كردستان براي اعزام و يا ميزباني تيم هاي كارشناسي از سوي دانشگاه هاي تركيه، عنوان كرد: تقويت ارتباط و همكاري در اين حوزه نيازمند برنامه ريزي بهتر است و به همين دليل بايد تعامل بهتري در اين بخش ايجاد شود.

در اين نشست رئيس دانشگاه هاي كردستان، علوم پزشكي و پيام نور نيز حضور داشتند و هر كدام توضيحاتي را در خصوص ظرفيت هاي موجود براي گسترش ارتباط با دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور تركيه اعلام كردند.