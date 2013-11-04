محسن وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه هر استان مجاز است با یک تیم کامل در این دوره از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی نونهالان کشور حضور یابد، یک تیم کامل متشکل از 10 فرنگی کار نونهال نیز به نمایندگی از قم به این مسابقات می رود.



وی با بیان اینکه استان میزبان با دو تیم در این مسابقات حضور یافته و امتیازات آنان جداگانه محاسبه خواهد شد، اضافه کرد: قرار است این دوره از رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی نونهالان کشور از بیست و نهم آبان ماه به مدت سه روز در شهرستان ماهشهر استان خوزستان به انجام برسد.



نایب رئیس هیئت کشتی استان قم در ادامه به نحوه وزن کشی مسابقات این دوره اشاره کرد و عنوان داشت: وزن کشی اوزان 32، 35، 38، 42 و 47 کیلوگرم این پیکارها روز چهارشنبه بیست و نهم آبان ماه انجام و مسابقات این اوزان در روز پنجشنبه سی ام آبان ماه بر روی سه تشک برگزار خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که طبق برنامه ریزی مسئولان برگزاری این رقابت ها، وزن کشی اوزان 53، 59، 66، 73 و 85 کیلوگرم نیز عصر روز اول مسابقات یعنی پنج شنبه سی ام آبان ماه و مسابقات این اوزان در روز جمعه اول آذر به انجام خواهد رسید.



وزیری بیان داشت: این در حالی است که برای کشتی گیران شرکت کننده در این رقابت ها که به مقام های اول تا سوم مشترک اوزان مختلف دست یابند هدایای خوبی در نظر گرفته شده و امیدواریم از قم نیز شاهد حضور چهره های آینده دار کشتی قم در بین برترین ها باشیم.



وی یاد آور شد: در پایان این پیکارها به نفرات اول تا سوم این مسابقات حکم و مدال اهداء خواهد شد در حالی که به تیمهای اول تا سوم این مسابقات کاپ قهرمانی اهداء می شود و با معرفی فنی ترین کشتی گیر برابر جدول مسابقات از آنها تجلیل صورت می گیرد.



نایب رئیس هیئت کشتی استان قم اذعان کرد: همچنین در خاتمه برگزاری این دوره از رقابت ها مربی نمونه توسط کمیته اجرائی مسابقات انتخاب و معرفی خواهد شد و کاپ اخلاق به بهترین تیم این مسابقات با نظر میزبان و کمیته اجرائی اهداء می شود.