زنگ استکبار ستیزی در مدارس مازندران نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم متمرکز زنگ استکبار ستیزی صبح دوشنبه بمناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و همزمان با سراسر کشور با حضور مسئولان در دبیرستان نواب علیه ساری برگزار شد.

حسین کمالی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرروش مازندران در این مراسم خطاب به دانش آموزان گفت: شما پرچمدار دانش آموزان سال 56 هستید، روزی که دانش آموزان به این باور رسیدند که می توانند نقش آفرینی کنند.

وی اظهار داشت: امروز دانش آموز به خود باوری رسید که در مقابل دشمنان ایستادگی و مقاومت کند.

وی با بیان اینکه چرا انقلاب کردیم، اظهار داشت: برای اینکه ما مستقل باشیم و زیر یوغ استکبار نرویم، دست به قیام زدیم.

کمالی یادآورشد: امروز ایران اسلامی کشور مقتدریست و به پاس همه کسانیکه جانشان را تقدیم انقلاب کردند، افتخار می کنیم.

معاون آموزش و پرورش مازندران یادآورشد: امروز به دشمنان هشدار می دهیم که ما پای میز مذاکره می نشینم ولی نظر خود را خواهیم گفت.

در این مراسم، بیانیه سازمان دانش آموزی بمناسبت 13 آبان و روز جهانی مبارزه با استکبار قرائت شد.

مازندران 500 هزار دانش آموز دارد.