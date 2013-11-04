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۱۳ آبان ۱۳۹۲، ۹:۵۹

زنگ استکبار ستیزی در مدارس مازندران نواخته شد

زنگ استکبار ستیزی در مدارس مازندران نواخته شد

ساری - خبرگزاری مهر: همزمان با روز دانش آموز، زنگ استکبار ستیزی در مدارس استان مازندران نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم متمرکز زنگ استکبار ستیزی صبح دوشنبه بمناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و همزمان با سراسر کشور با حضور مسئولان در دبیرستان نواب علیه ساری برگزار شد.

حسین کمالی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرروش مازندران در این مراسم خطاب به دانش آموزان گفت: شما پرچمدار دانش آموزان سال 56 هستید، روزی که دانش آموزان به این باور رسیدند که می توانند نقش آفرینی کنند.

وی اظهار داشت: امروز دانش آموز به خود باوری رسید که در مقابل دشمنان ایستادگی و مقاومت کند.

وی با بیان اینکه چرا انقلاب کردیم، اظهار داشت: برای اینکه ما مستقل باشیم و زیر یوغ استکبار نرویم، دست به قیام زدیم.

کمالی یادآورشد: امروز ایران اسلامی کشور مقتدریست و به پاس همه کسانیکه جانشان را تقدیم انقلاب کردند، افتخار می کنیم.

معاون آموزش و پرورش مازندران یادآورشد: امروز به دشمنان هشدار می دهیم که ما پای میز مذاکره می نشینم ولی نظر خود را خواهیم گفت.

در این مراسم، بیانیه سازمان دانش آموزی بمناسبت 13 آبان و روز جهانی مبارزه با استکبار قرائت شد.

مازندران 500 هزار دانش آموز دارد.

کد مطلب 2168690

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