۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۶

گزارش خبرنگار اعزمی مهر؛

وزیرخارجه المان هم به ژنو رسید/ وستروله: شانس واقعی رسیدن به توافق وجود دارد

گیدو وستروله ، وزیر امور خارجه آلمان دقایقی پیش برای حضور در مذاکرات ایران و 1+5 وارد هتل اینتر کنتینانتال شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، گیدو وستروله ، وزیر امور خارجه آلمان نیز دقایقی پیش به جمع وزیران خارجه در ژنو پیوست و برای شرکت در مذاکرات ایران و 1+5 وارد هتل اینتر کنتینانتال شد.

وستروله در بدو ورود به هتل گفت : مافکرمی کنیم شانس واقعی رسیدن به توافق وجود دارد اما کار زیادی برای انجام داریم. 

جان کری، وزیر امور خارجه امریکا و فابیوس ، وزیر امور خارجه فرانسه نیز صبح امروز به ژنو وارد شدند.

وزیران امور خارجه چین و انگلیس نیز امروز وارد ژنو خواهند شد.

مذاکرات ایران و 1+5 امروز وارد روز چهارم شده است و قرار است امروز در سطح وزیران خارجه برگزار شود. 

 

