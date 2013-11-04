به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علیمحمد بزرگواری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تلاش میکنیم بودجه سلامت در سال آینده به طور کامل عملیاتی شود.
وی بیان کرد: امسال تحقق بودجه همه بخشها از جمله سلامت بیش از 30 درصد نخواهد شد ولی تلاش میکنیم در سال آینده وضعیت خوبی در بودجه سلامت به ویژه در مناطق محروم داشته باشیم.
بزرگواری تاکید کرد: نگاه حاکم بر فضای مجلس یک نگاه ویژهای به حوزه سلامت است که امید است خروجی این نگاه بتواند برای مردم ملموس شود.
نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد بودجه سلامت به طور کامل در سال 93 محقق شود تا بتوانیم شاهد بهبود خدمات کمی و کیفی و گسترش زیرساختها در مناطق کمتر برخوردار باشیم.
بیمارستانها در مناطق محروم درآمد زا نیستند
وی با بیان اینکه باید استانهای محروم در بودجههای سلامت به طور ویژه دیده شوند، بیان داشت: مجلس به طور کامل از بودجه پیشنهادی دولت در حوزه سلامت حمایت میکند.
بزرگواری با اشاره به اهمیت بودجه سلامت در تحقق خواستهها و مطالبات مردم، گفت: در همین استان کهگیلویه و بویراحمد، کمبود بودجهها و نارساییهای حوزه بهداشت و درمان نمایان است که رفع این گرهها تنها با تزریق اعتبارات و تصویب یک بودجه مناسب امکانپذیر خواهد بود.
وی بیان کرد: در بسیاری از استانهای محروم از جمله کهگیلویه و بویراحمد، بیمارستانها درآمدزا نبوده و مردم نیز از آنجا که درآمد خاصی ندارند، همه به دنبال تخفیف هستند که این موضوع خدمات بیمارستانهای دولتی را تحتالشعاع قرار داده است.
بزرگواری همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص بودجه امسال گفت: پیشنهادات دولت و راهحلهایی که دست دولت را باز میکند تا بتواند مشکلات ناشی از کسری بودجه را برطرف کند، در دستور کار مجلس است.
وی اضافه کرد: هنوز لایحه دولت در بودجه 93 به مجلس نیامده و ما در جریان نظر دولت و کارشناسان نیستیم، اما وقتی این بودجه به مجلس برسد، کلیات آن مورد تأیید خواهد بود.
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