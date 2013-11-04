اعزام 340 مبلغ در ایام محرم به نقاط مختلف همدان

حجت الاسلام محمد جمشيدي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بیش از 400 هیئت مذهبی هماهنگی‌های لازم در راستای برگزاری آیین سوگواری انجام شده که در این زمینه هم جلسات آموزشی برای این هیئت‌ها برگزار و موارد لازم بیان شده است.



وي با بیان اینکه به طور مداوم بر فعالیت هیئت‌های مذهبی و مداحان شهرستان نظارت و با هرگونه تخلفی برخورد می‌شود، عنوان داشت: در دهه نخست ماه محرم دو نفر از نخبگان حوزه علميه هاي علميه در مجالس و مساجد عزاداري همدان سخنراني مي كنند.

جمشيدي ماه محرم را فرصت مناسبي براي تبيين فلسفه عاشورا و قيام عاشورا دانست و اظهار داشت: مبلغان اعزامي به مساجد و حسينيه ها و هيئات مذهبي شهرستان همدان اعزام شده و هدف اصلي آنها تبيين فلسفه عاشورا بين آحاد جامعه است.



سرپرست اداره تبليغات اسلامي شهرستان همدان با اشاره به اينكه محوريت برنامه هاي مبلغان اعزامي در مورد سه موضوع فلسفه عاشورا، درس هاي عاشورا و قيام و نهضت عاشورا است، افزود: در دهه نخست ماه محرم سال جاری برنامه سخنرانی همراه با عزاداری بعد از نماز مغرب و عشا در مساجد شهرستان همدان برگزار می‌شود.

وي با تاكيد بر اينكه مبلغان بايد جوانان را اولويت برنامه هاي خود قرار دهند، ابراز داشت: مبلغان بايد از حضور جوانان در مراسم عزاداري امام حسين(ع) استفاده كرده و چرايي عاشورا و فلسفه عاشورا را براي جوانان و نوجوانان بازگو كنند.



حجت الاسلام محمد جمشيدي با بیان اینکه فلسفه نهضت عاشورا زنده نگه‌داشتن، اسلام، ارزش‌های اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر است، عنوان کرد: در ماه محرم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، كرسي هاي آزاد انديشي در مورد امر به معروف و نهي از منكر و فلسفه عاشورا برگزار مي شود.