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۱۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۱۰

در مراسم 13 آبان؛

اسفندیار قره‌باغی سرود «آمریکا آمریکا، ننگ به نیرنگ تو» خواند/ قرائت قطع‌نامه پایانی مراسم 13 آبان

اسفندیار قره‌باغی سرود «آمریکا آمریکا، ننگ به نیرنگ تو» خواند/ قرائت قطع‌نامه پایانی مراسم 13 آبان

شاعر سرود «آمریکا آمریکا، ننگ به نیرنگ تو» با حضور در مراسم راهپیمایی 13 آبان همراه با جمعیت این ترانه را خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مراسم سی و چهارمین سالروز 13 آبان سرود «آمریکا آمریکا، ننگ به نیرنگ تو» توسط اسفندیار قره‌باغی شاعر این برنامه خوانده شد و پس از آن راهپیمایان با شعار «امروز، روز 13 آبان است، روز تصرف دژ شیطان است»، « امروز، روز فتح حزب‌الله است، روز شکست بدخواهان است»، انزجار خود را به سیاست های آمریکا نشان دادند.

بر اساس این گزارش، بیانیه تشکل‌های دانشجویی در این مراسم قرائت شد و پس از آن راهپیمایان شعار «مرگ بر آمریکا» را سر دادند.

سرود جدید مرگ بر آمریکا با اجرای حامد زمانی از دیگر برنامه های این مراسم بود و پس از آن قطع‌نامه پایانی این مراسم قرائت شد.

سخنرانی سعید جلیلی پایان بخش مراسم است. 

کد مطلب 2168791

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