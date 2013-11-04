به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مراسم سی و چهارمین سالروز 13 آبان سرود «آمریکا آمریکا، ننگ به نیرنگ تو» توسط اسفندیار قرهباغی شاعر این برنامه خوانده شد و پس از آن راهپیمایان با شعار «امروز، روز 13 آبان است، روز تصرف دژ شیطان است»، « امروز، روز فتح حزبالله است، روز شکست بدخواهان است»، انزجار خود را به سیاست های آمریکا نشان دادند.
بر اساس این گزارش، بیانیه تشکلهای دانشجویی در این مراسم قرائت شد و پس از آن راهپیمایان شعار «مرگ بر آمریکا» را سر دادند.
سرود جدید مرگ بر آمریکا با اجرای حامد زمانی از دیگر برنامه های این مراسم بود و پس از آن قطعنامه پایانی این مراسم قرائت شد.
سخنرانی سعید جلیلی پایان بخش مراسم است.
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