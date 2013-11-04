سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مراسم 13 آبان امسال و تفاوت آن با مراسم سال های گذشته ارسال داشت: امسال مردم در این مراسم حس دارند، شاید بعضی از سال ها مردم با حضورشان خاطرات را زنده می کردند در حالی که امسال مردم دشمن را در مقابل خود حس می کنند و خیلی جدیتر و با شور و هیجان بیشتری در این مراسم در تهران و سایر نقاط کشور حضور پیدا کردند.

وی با بیان اینکه چنین جمعیتی تا کنون سابقه نداشته که در مراسم 13 آبان حضور یابند، گفت: در همه استان های کشور چنین استقبالی را شاهدیم و این حضور عکس العملی به تزویر آمریکایی است چرا که آمریکا لایه های تزویر جدید را گسترده است اما مردم ما بصیر هستند و فریب مستکبران را نمی خورد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پاسخ به این سوال که پیام این مراسم و حضور گسترده مردم برای غربی ها و تیم مذاکره کننده چیست، گفت: پیام این اجتماع برای آمریکایی ها همان پیامی است که باید روز 13 آبان سال 57 و در روز 22 بهمن می گرفتند که نگرفتند و بعید می دانم که آنها این فهم و درک درست را داشته باشند که بتوانند پیام درستی از این مراسم دریافت کنند. آنها حتماً بعد از این مراسم مطالب نادرستی را بیان کرده و حاشیه هایی را مطرح خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: این حضور گسترده مردم پشتوانه مستحکمی برای دیپلمات ها و دستگاه دیپلماسی کشور است تا با قدرت و قوت قدم بردارند و غربی ها بدانند که مردم ایران تسلیم شدنی نیستند و در مقابل دشمنان کوتاه نمی آیند.

نقدی گفت: مردم ایران صبر و تحمل همه مشکلات را دارند اما با دشمن سازش نخواهند کرد و لذا دستگاه دیپلماسی باید با داشتن چنین پشتوانه عظیم مردمی با صلابت و قدرت برخورد کند و به طور کامل از این عظمت و سادگی دفاع کند.