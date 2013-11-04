يزد يك صدا فرياد "مرگ بر آمريكا" شد/ خلق حماسه اي ديگر در يزد

به گزارش خبرنگار مهر، يزد امروز، مصادف با 13 آبان ماه در نقاط مختلف خود شاهد گردهمايي بزرگ دانش آموزان و اقشار مختلف مردم بود، مردمي كه استكبارستيزي و انزجار خود از سياستهاي استعماري آمريكا را به نمايش گذاشتند.

اما در مركز استان يزد، امروز هزاران دانش آموز و اقشار مختلف مردم، با راهپيمايي در مسيرهاي تعيين شده، به چهارراه شهدا و ميدان اميرچخماق آمدند و گردهمايي بزرگ خود را در آنجا تشكيل دادند.

ميدان اميرچخماق يزد كه نماد تاريخي يزد در آنجا واقع شده و بزرگترين ميدان اين استان است، امروز مملو از جمعيتي بود كه براي به نمايش گذاشتن روحيه ايستادگي و مقاومت خود به اين ميدان آمده بودند.

مردم با به آتش كشيدن پرچم آمريكا و رژيم غاصب اسرائيل، همچنين با سر دادن شعار "مرگ بر آمريكا" و "مرگ بر اسرائيل" نشان دادند كه حتي مذاكره و تحريم نيز نمي تواند، نفرت آنها از استعمارگري هاي آمريكا را از بين ببرد.

در گردهمايي بزرگ دانش آموزان يزد در ميدان اميرچخماق، گروه‌ها و اقشار مختلف مردم از دانش آموزان و دانشجويان گرفته تا اصناف و بازاريان، طلاب و روحانيون، مسئولان استان، ورزشكاران و هنرمندان و ... حضور داشتند.

حضور اقليت مذهبي زرتشتي با پلاكاردهاي مشخص همچنين تعدادي از توريست هاي خارجي نيز در اين مراسم جالب توجه بود و دوربين عكاسان و صدا و سيما را به سمت خود كشيد.

در اين گردهمايي بزرگ، سرود دسته جمعي دانش آموزان يزدي با به اهتزار درآوردن پرچم آمريكا در فضاي ميدان اميرچخماق طنين انداز شد.

شعارهاي دسته جمعي، سخنراني حجت الاسلام مدرسي،‌ نوحه خواني و مداحي به مناسبت فرا رسيدن ماه محرم و قرائت قطعنامه از ديگر بخش هاي اين گردهمايي بزرگ 13 آبان در يزد بود.