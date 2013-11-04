یادواره شهید زین الدین و 6 هزار شهید قم برگزار می شود/ برگزاری یادواره های صنفی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی مهدوی نژاد قبل از ظهر دوشنبه در دیدار با حجت الاسلام سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) که در حرم مطهر برگزار شد ضمن تبریک 13 آبان روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بیان کرد: به فرمایش حضرت امام(ره) این روز انقلابی بزرگ تر از انقلاب اول است.



وی گفت: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود فرموده اند که قم در بسیاری از مسائل سرآمد است و در مساله شهدا و خانواده شهدا نیز سرآمد است و نزدیک به 6 هزار شهید را تقدیم انقلاب کرده است و حدود 11 هزار جانباز دارد که این جانبازان شهدای زنده در میان ما هستند، شهیدان نامداری که نه تنها برای قم بلکه برای سراسر کشور نامدارند.



فرمانده سپاه علی ابن ابی طالب(ع) بیان کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده اند قم در همه برنامه ها سرآمد است و امسال حتی در عید غدیر نیز مراسم نمایش نمادین عید غدیر را باشکوه تر از همیشه برگزار کرد و بنیان گذار اجرای این مراسم در 122 شهر بزرگ کشور بود.



وی گفت: کنگره بزرگداشت شهید زین الدین و 6 هزار شهید استان قم برای نخستین بار در 27 آبان ماه سال 73 همزمان با سالروز شهادت این شهید بزرگوار برگزار شد.



سردار مهدوی نژاد با اشاره به اینکه شهدای استان قم ویژگی های خاصی دارند افزود: در میان شهدای استان قم شهدای بین المللی نیز حضور دارند.



وی بیان کرد: هر سال بیش از هزار یادواره محلی، قشری، روستایی و بومی در سطح استان برگزار می شود و علاوه بر این هزار یادواره امسال در اقدامی جدید یادواره های صنفی نیز برگزار خواهد شد.



فرمانده سپاه علی ابن ابی طالب(ع) گفت: هر سال همزمان با سالروز شهادت شهید زین الدین مراسم یادواره ای برای این شهید برگزار می شود.



وی بیان کرد: امسال به دلیل تقارن روز بزرگداشت شهید زین الدین با روز آزادسازی سوسنگرد، مراسم یادواره شهید زین الدین و 6 هزار شهید استان در جوار حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار می شود.

