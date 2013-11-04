4 کتاب عاشورایی از بیانات رهبر انقلاب در بازار نشر

به گزارش خبرگزاری مهر، 4 اثر عاشورایی از بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی که امسال و طی سالهای گذشته به چاپ رسیدهاند، از طریق سایت نشر انقلاب اسلامی به نشانی www.khameneibook.ir و فروشگاههای کتاب کشور در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد.
اولین کتاب «آفتاب در مصاف» نام دارد که درباره علل و ابعاد حادثه عاشورا در بيانات رهبر انقلاب است. این کتاب که امسال چاپ شده، با هزار و 40 صفحه، تمام گفتارها و مطالب گفته شده توسط رهبری از سال 57 تا 90 را درباره وجود مقدس امام حسین(ع) و تحلیل وقایع پیش و پس از عاشورا را شامل میشود. این مطالب به روش سیر زمانی تدوین شدهاند. بهره گیری از فهرست تفضیلی و موضوعی، نمایه لفظی، نمایه آیات، نمایه روایات، نمایه کلمات بزرگان و کتابنامه جامع و همچنین ارئه مستندات کتاب در قالب لوح فشرده به همراه کتاب از ویژگیهای بارز و منحصر به فرد این مجموعه است.
این کتاب در قالب کتاب مرجع به گونهای سامان یافته که بتواند مبنای پژوهش محققان این حوزه قرار گیرد، تا با مراجعه به آن بتوانند با توجه به دیدگاههای رهبر انقلاب، در این موضوع تحقیقات خود را گسترش دهند.
دومین کتاب، «چهار گفتار» در زمینه تبیین زمینهها، علل و آثار حادثه عاشورا است که برگرفته از بیانات رهبر انقلاب است. این کتاب در سال 91 چاپ شده است و در 130 صفحه، چهار سخنرانی ایشان را شامل میشود. موضوع مشترک این سخنرانیها، تبیین و تحلیل زمینهها و عوامل موثر در بروز حادثهی عاشورای سال 61 هجری قمری در کربلا است.
«درسهای عاشورا» عنوان سومین کتاب است که امسال به چاپ رسیده است. این کتاب مجموعهای از رهنمودهای رهبر انقلاب درباره درسهای عاشورا است كه به صورت موضوعی تدوین، و بعد از نمایهزنی و تیتربندی مطالب در اختیار علاقهمندان قرار گرفته است. این كتاب یكی از آثار موضوعی استخراج شده از كتاب مرجع «آفتاب در مصاف» مشتمل بر تمامی بیانات رهبری از سال 57 تا 90 در مورد سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع) است.
«درسهای عاشورا» بیش از 50 درس از مكتب حسینی از جمله تنوع و جاودانگی درسهای عاشورا، وجوب قیام برای اصلاح جامعه اسلامی، لزوم شناخت وظیفه اصلی، انجام به موقع تكلیف، مقابله با جدایی دین از سیاست و سه ویژگی برجسته و تعیینكننده امام حسین(ع) را شامل میشود.
کتاب چهارمی هم که از این مجموعه به چاپ رسیده است، «72سخن عاشورائی» است. این اثر که در سال 90 به چاپ رسیده در 296 صفحه، گزیدههایی از بیانات رهبر انقلاب را درباره مسائل مختلف مربوط به نهضت حسينی در بر میگیرد. این سخنان از خرداد سال 68 تا تیرماه 90 در محافل مختلف ایراد شدهاند. این کتاب در مجموع 72 سخنرانی را شامل میشود. این کتاب همچنین دعاهایی را که ایشان با محتوای مطالب مربوط به حماسه عاشورا در سخنرانیهای مختلف ايراد کردهاند، در بر میگیرد.
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