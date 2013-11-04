13 آبان ماه سالروز پرده برداری از چهره شوم استکبار جهانی است

حجت الاسلام محمدرضا صداقت زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در روز 13 آبان گفت: 13 آبان یکی از پرحادثه ترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی است که سه حادثه مهم آن در سه سال متفاوت، یکی با فاصله ای بلند و دیگری با فاصله ای کوتاه، دارای ویژگی مشترکی است و روح این سه حادثه در چهارچوب تقابل انقلاب اسلامی با استکبار جهانی تعریف می شود.

وی ادامه داد: یوم الله سیزدهم آبان هر سال یادآور سه حادثه مهم و تأثیرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی است، سیزدهم آبان 1342 روز تبعید امام خمینی (ره) به دست ایادی رژیم پهلوی به ترکیه و به دنبال آن مخالفت و اعتراض حضرت امام به قانون ننگین مصونیت قضائی اتباع امریکا در ایران است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز همچنین سیزدهم آبان 1357 را سالروز کشتار دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران به دست رژیم ددمنش پهلوی و با نسخه پیچی سفارت امریکا دانست و ادامه داد: از سوی دیگر سیزدهم آبان 1358 روز تسخیر لانه جاسوسی امریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام است از این رو هر سه این رویدادها نقش تأثیرگذاری در شکل دادن به حرکت های انقلاب اسلامی داشته و دست پلید استکبار را نمایان می سازد.

وی بیان کرد: هویت هر سه رخداد مبارزه با استکبار و عوامل آن بوده و با شاخصه مبارزه با استکبار جهانی شناخته می شود.

حجت الاسلام صداقت زاده بیان کرد: ستاد برگزاری یوم الله 13 آبان همه ساله فعال شده و در رهگذر گرامیداشت یاد و خاطره این روز بزرگ جنایت ها و توطئه های استکبار جهانی علیه نظام مردم سالاری دینی ایران اسلامی و همه کشورهای اسلامی و ملل مظلوم عالم مورد بازخوانی قرار می گیرد.

وی افزود: ماهیت جنگ افروز، فقر گستر و فساد انگیز استکبار جهانی و نظام سلطه در این روز معرفی و بر استکبار ستیزی به عنوان راهبرد عزت و پیشرفت تأگید می گردد.