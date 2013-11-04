  1. استانها
۱۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۱۷

حجت الاسلام طهماسبی:

دانش آموزان باید با کسب علم و دانش به شکل عملی "مرگ بر آمریکا" بگویند

کوهدشت - خبرگزاری مهر : امام جمعه کوهدشت گفت: دانش آموزان باید با کسب علم و دانش به شکل عملی "مرگ بر آمریکا" بگویند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا طهماسبی در جمع راهپیمایی کنندگان روز مبارزه با استکبار جهانی با بیان این که 13 آبان روز مبارزه با ستمگران خونخوار عالم است، گفت: امام خمینی (ره) در سال 43  علیه سند بندگی و بردگی مردم ایران اعتراض کرد و فریاد زد که هرچه بدبختی داریم از آمریکاست.

وی عنوان کرد: امروز هم مبارزه با آمریکا و شعار مرگ بر آمریکا از روی شعور و آگاهی است چرا که این آمریکا و اسرائیل هستند که در سراسر جهان دست به آدم کشی می زنند.

امام جمعه کوهدشت تصریح کرد: امروز دانش آموزان باید دنبال علم بروند و با کسب دانش عملا "مرگ بر آمریکا" بگویند.

حجت الاسلام طهماسبی در ادامه با اشاره به جنایت ها و آدم کشی های آمریکا در افغانستان و عراق و سوریه و دیگر کشورها، یادآور شد: آن ها عراق و سوریه و دیگر کشورها را به خاک و خون کشیدند تا آن ها را چپاول کنند.

وی اظهار داشت: ما اهل مذاکره ایم اما هوشیار هستیم و اجازه نمی دهیم حقمان پایمال شود.

حجت الاسلام طهماسبی افزود: ما 35 سال است که ایستاده ایم و تا روزی که آمریکا و اسرائیل ستم کنند می ایستیم اما اگر سر عقل آمدند ما هم اهل منطق و مذاکره خواهیم بود.
 

