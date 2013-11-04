کاتاروهای باشگاه زین الدین در مسابقات قهرمانی قم درخشیدند

محمدمهدی سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این رقابت ها در حالی برگزار شد که کاتاروهای شرکت کننده از باشگاه های مختلف فعال در استان قم در رده های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان هر دو بخش تیمی و انفرادی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: در این رقابت ها در کاتا تیمی رده سنی نوجوانان خوشبختانه کاتاروهای باشگاه شهید زین الدین قم حاصل ماه ها تمرین خود را با کسب عنوان نخست گرفتند در حالی که تیم های شهید بیطرفان و باشگاه ققنوس قم در رده های دوم و سوم ایستادند.

مدیر و مربی کاتا باشگاه شهید زین الدین قم ابراز داشت: در پایان پیکارهای کاتا تیمی رده سنی بزرگسالان نیز دو تیم (الف) و (ب) باشگاه شهید زین الدین موفق به کسب مقام های اول و دوم شدند، ضمن اینکه باشگاه ققنوس بار دیگر در این رده به مقام سوم دست یافت.

وی اضافه کرد: در مجموع هر دو رده سنی خوشبختانه کاتاروهای باشگاه شهید زین الدین قم با به دست آوردن شش مدال طلا، پنج نشان نقره و چهار برنز قهرمان شد در حالی که تیم کاتا شهید بیطرفان قم با دو طلا، سه نقره و چهار برنز دوم شد و باشگاه ققنوس با پنج مدال برنز به مقام سوم بسنده کرد.

سلطانی بیان داشت: این رقابت ها در حالی به پایان رسید که علیرضا خدری قهرمان توانمند و تکنیکی باشگاه شهید زین الدین قم این بار از کسب مدال طلا در رده سنی خود صرف نظر و میدان را برای همسالان نوجوان خود باز کرد تا با حضور در سه رده سنی بالاتر، با چهار پیروزی قاطع قهرمان کاتای انفرادی رده بزرگسالان شود.

مدال آوران باشگاه شهید زین الدین قم:

مدال های طلا:

محمد مهدی صالح پور کاتای انفرادی رده سنی نوجوانان قهوه ای و مشکی

محمد مهدی یزدی کاتای انفرادی رده سنی نوجوانان زیر قهوه ای

امیر حسین گلبهار کاتای انفرادی رده سنی نونهالان قهوه ای و مشکی

تیم کاتای نوجوانان شهید زین الدین الف حسین خدری، امیر حسین گلبهار، سید علی مصباحی

تیم کاتای بزرگسالان شهید زین الدین الف محمد امین سلطانی، محمد کلانتر و محمد مهدی صالح پور



مدال های نقره:

محمد معین ابوالحسنی مدال نقره کاتای انفرادی رده سنی بزرگسالان

محمد کلانتر کاتای انفرادی رده سنی نوجوانان قهوه ای و مشکی

محمد کاشی پور کاتای انفرادی رده سنی خردسالان

حسین خدری کاتای انفرادی رده سنی نونهالان قهوه ای و مشکی

تیم کاتای بزرگسالان شهید زین الدین ب محمد معین ابوالحسنی، مسعود ظهرابی و سجاد محبی فر



مدال های برنز:

محمد امین سلطانی کاتای انفرادی رده سنی نوجوانان قهوه ای و مشکی

سید علی مصباحی کاتای انفرادی رده سنی نونهالان قهوه ای و مشکی

سید پیمان شیری کاتای انفرادی رده سنی نونهالان زیر قهوه ای

سید عرفان هانی طبایی کاتای انفرادی رده سنی نونهالان زیر قهوه ای



نتایج کلی مسابقات کاتا قهرمانی استان قم در رده های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان:

کاتای انفرادی رده سنی خردسالان:

اول: متین محمدی یکتا (شهید بیطرفان)

دوم: محمد کاشی پور (شهید زین الدین)

سوم مشترک: سید امیر حسین حسینی (ققنوس) حسین ریاحی (راحله)



کاتای انفرادی رده سنی نونهالان (کمربند زیر قهوه ای):

اول: امیر حسین فرجی (شهید بیطرفان)

دوم: علی پیری (شهید بیطرفان)

سوم مشترک: سید پیمان شیری و سید عرفان هانی طبایی (شهید زین الدین)



کاتای انفرادی رده سنی نونهالان (کمربند قهوه ای و مشکی):

اول: امیر حسین گلبهار (شهید زین الدین)

دوم: حسین خدری (شهید زین الدین)

سوم مشترک: سید علی مصباحی (شهید زین الدین) محمد رضا باقری (شهید بیطرفان)



کاتای انفرادی رده سنی نوجوانان (کمربند زیر قهوه ای):

اول: محمد مهدی یزدی (شهید زین الدین)

دوم: محمدرضا محمودی (شهید بیطرفان)

سوم مشترک: سجاد علی بلندی (شهید بیطرفان) سید محمد مهدی اسحاقی (ققنوس)



کاتای انفرادی رده سنی نوجوانان (کمربند قهوه ای و مشکی):

اول: محمد مهدی صالح پور (شهید زین الدین)

دوم: محمد کلانتر (شهید زین الدین)

سوم مشترک: محمد امین سلطانی (شهید زین الدین) مهران محمد زاده (شهید بیطرفان)



کاتای انفرادی رده سنی بزرگسالان:

اول: علیرضا خدری (شهید زین الدین)

دوم: محمد معین ابوالحسنی (شهید زین الدین)

سوم مشترک: حسن توحیدی (ققنوس) کریم افشار (شهید بیطرفان)



کاتای تیمی رده سنی نوجوانان:

اول: شهید زین الدین الف (امیر حسین گلبهار، حسین خدری و سید علی مصباحی)

دوم: شهید بیطرفان ج (مهران محمد زاده، محمد رضا باقری و سجاد علی بلندی)

سوم: باشگاه ققنوس (مهدی دلجو، سید علی اکبر موسوی و محمد بخشی)



کاتای تیمی رده سنی بزرگسالان:

اول: شهید زین الدین الف (محمد امین سلطانی، محمد کلانتر و محمد مهدی صالح پور)

دوم: شهید زین الدین ب (محمد معین ابوالحسنی، مسعود ظهرابی و سجاد محبی فر)

سوم: باشگاه ققنوس (حسن توحیدی، سید محمد مهدی اسحاقی، سید محمد جواد اسحاقی)