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۱۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۳۲

با حضور در راهپیمایی 13 آبان؛

مردم سیستان و بلوچستان انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کردند

مردم سیستان و بلوچستان انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کردند

زاهدان-خبرگزاری مهر: اقشارمختلف شیعه و سنی به همراه دانش آموزان، دانشجویان و اساتید دانشگاه های سراسر استان با حضور پر شور در مراسم راهپیمایی 13 آبان در شهرهای استان با سردادن شعار مرگ بر آمریکا انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم دشمن شکن راهپیمایی 13 آبان در شهر زاهدان  که با حضور بسیاری از کارکنان دولت، دانش آموزان، دانشجویان، اساتید دانشگاه ها و بسیاری از علما و کسبه و با مشت هایی گره کرده همراه بود اقشار مختلف مردم اعم از شیعه و سنی انزجار خود را از توطئه های استکبار جهانی و رژیم غاصب صهیونیستی اعلام کردند.

دشمن وحدت مسلمانان را نشانه گرفته است

در مراسم راهپیمایی روز 13 آبان  در زاهدان رئیس دانشکده فرهنگی و علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین(ع) تهران در جمع راهپیمایان با بیان اینکه دشمن وحدت مسلمانان را نشانه گرفته است اظهار داشت: حمایت از تروریست ها و اقدام به خرابکاری و تفرقه افکنی دربین مسلمانان و مذاهب اسلامی تنها یکی از اقدامات دشمن برای بر هم زدن این وحدت است.

علی محمد نائینی صبح روز دوشنبه در میان صفوف بهم پیوسته اقشار مختلف زاهدان ابراز داشت: انسجام و تقویت وحدت بین قومیت ها و مذاهب و حفظ اتحاد موجود دشمن را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران همواره با هوشیاری و حضور در صحنه های مختلف دشمن را ناکام و ناتوان گذاشته است ادامه داد: حضور گسترده و پر شکوه مردم ایران در تمامی شهر ها و حتی روستا ها حاکی از آنست که ملت ایران با پیروی از منویات مقام معظم رهبری و سرسپردگی به ولایت فقیه همواره پشتیبان و ومدافع از نظام اسلامی و آرمان های امام راحل است و اجازه هیچ گونه تعرض و دخالتی را به دشمن نمی دهد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و همچنین رژیم غاصب در طول 34 سال گذشته با راه اندازی جنگ8 ساله و همچنین تحریم های اقتصادی و همچنین حمایت از تروریست ها سعی کرده است تا به آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی ضربه وار نماید.

نائینی افزود:روحیه ظلم ستیزی و عدالت خواهی ملت ایران و مسئولان جمهوری اسلامی برای استکبار جهانی و نظام سلطه قابل تحمل نیست و از همین رو تمام تلاش خود را برای مقابله با این تفکرات به کار گرفته است.

وی یادآور شد: دشمن بداند اقدامات کور تروریستی و خرابکاری در ایران اسلامی به ویژه در سیستان و بلوچستان هرگز در عزم و اراده ملت ایران برای دفاع کشور و حمایت از مظلومان تاثیری ندارد.

 

 

کد مطلب 2169078

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