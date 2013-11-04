ضرورت احداث شهرک اسکان موقت در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محدث قبل از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : این شهر با توجه به قرار گرفتن بر روی گسل و نیز سابقه تاریخی ویرانی بر اثر بلایای طبیعی، به شدت خطر پذیر بوده که باید برای مقابله با خطر در این شهر اقدامات لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد : باید طرح های مناسبی برای جلوگیری از آسیب های بلایای طبیعی طراحی شود که در این میان احداث شهرک های اسکان موقت در نقاط مختلف شهر لازم و ضروری به نظر می رسد تا به خوبی در این زمان بتوان بحران ها را مدیریت کرد.

محدث افزود : اقدامات و برنامه ریزی های حمایتی بعد از بروز حادثه و بحران به ویژه زلزله از جمله الزامات و ضرورت های مراقبتی و حمایتی بعد از زلزله به شمار می رود که باید در دستور مدیریت بحران استان و شهرستان قرار گیرد.

این عضو شورای شهر افزود : در طول سال های اخیر شهرداری در احداث شهرک امن در محدوده جنگل کاری عباس میرزا تلاش های بالایی انجام داده است که باید این اقدام برای احداث شهرک های دیگر نیز انجام شود.