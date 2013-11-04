جزئیات طرح حذف معاملات گروهی در بورس

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی گفت: آمارها نشان می دهد 92 درصد معاملات گروهی (ددد) به یک کد، حدود 5 درصد این نوع معاملات به دو کد و حدود 3 درصد به سه کد و یا بیشتر اختصاص می‌یابد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از حذف معاملات گروهی (ددد) و افزایش 30 دقیقه‌ای مدت زمان معاملات بازار سهام خبر داد و افزود: حذف معاملات گروهی در ماه‌های گذشته از دو دیدگاه فنی و کسب و کاری، در سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت که هم‌ اکنون مراحل پایانی این طرح در حال انجام است و به احتمال زیاد درصورت فراهم شدن شرایط فنی، از هفته آینده اجرایی می‌شود.

وی اظهار داشت: دید فنی، مهم‌ترین بحث برای حذف معاملات گروهی بود که آیا این اقدام ازنظر پشتیبانی توسط سامانه‌های معاملاتی، قابل انجام است یا خیر؟ سخنگوی سازمان بورس ادامه داد: گزارش‌های متعدد و نظرات کارشناسان حاکی از آن است که از نظر فنی، معاملات ددد، زمانی که به نام تخصیص داده می‌شود، حدود 13 درصد دفعات معاملات را افزایش می‌دهد و به این ترتیب، حذف این نوع معاملات کاملا توسط سامانه معاملات بورس قابل پشتیبانی است.

صالح آبادی گفت: آمارهای 7 ماهه امسال نشان می‌دهد 92 درصد معاملات ددد به یک کد تخصیص داده می‌شود، حدود 5 درصد معاملات ددد به دو کد و حدود 3 درصد به سه کد و یا بیشتر اختصاص یافته است که این موضوع، بدان معناست که حذف معاملات ددد در تعداد دفعات معاملات تغییر چندانی ایجاد نخواهد کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بعد کسب و کاری این طرح نیز بیان داشت: با توجه به اینکه حجم، ارزش و دفعات معاملات بازار سهام افزایش یافته است، فعالان بازار خواستار افزایش زمان ساعت معاملات هستند که پیش‌ شرط آن، حذف معاملات گروهی است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ناظر بازار تا ساعت 14 هر روز تخصیص ها را انجام می‌دهد که در صورت حذف معاملات گروهی، قابلیت افزایش زمان معاملات تا ساعت 14 وجود دارد، البته در این خصوص جلساتی با مدیران‌ شرکت بورس و فرابورس برگزار شد که آنان در گام نخست آمادگی خود را برای افزایش 30 دقیقه‌ای زمان معاملات اعلام کردند.

صالح‌آبادی یکی از اهداف سازمان بورس از حذف معاملات گروهی را تقویت معاملات برخط (آنلاین) اعلام کرد و بیان داشت: هم اکنون حدود 70 درصد دفعات معاملات و 30 درصد ارزش معاملات متعلق به اینگونه معاملات است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: برای توسعه معاملات برخط باید امکانات مشتریان آنلاین و معامله‌گران شرکت‌های کارگزاری تا حد امکان مشابه یکدیگر شود که با حدف معاملات گروهی، شرایط برای تحقق این امر فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از نگرانی‌های محتمل در بازار این است که معامله‌گران در نحوه تخصیص سهام بین مشتریان خود، عدالت را بطور کامل رعایت نکنند، اما با حذف معاملات ددد، عدالت معاملاتی در بازار سهام تقویت خواهد شد.

سخنگوی سازمان بورس ادامه داد: از بعد نظارتی نیز حذف معاملات ددد می‌تواند سمت و سوی بازار را برای مقام ناظر آشکارتر کند. وی ارتقاء سطح تحلیل‌ در بازار را یکی دیگر از مزیت‌های حذف معاملات گروهی اعلام کرد و گفت: بدون شک به نام خریدن سهام، دقت معامله‌گران را در بازار افزایش خواهد داد، ضمن اینکه نقش بسزایی در کاهش آسیب‌های ناشی از رفتار توده‌ای در بازار می‌گذارد.

صالح آبادی با بیان اینکه حذف معاملات گروهی به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس رسیده است اظهار داشت: جلسه ای با حضور اعضای هیئت مدیره کانون کارگزاران برگزار شد که آنان نیز پس از بررسی‌های لازم با ارائه پیشنهاداتی از این طرح استقبال کردند.

وی افزایش ساعت معاملات، حذف نشدن معاملات ددد در عرضه‌های اولیه و افزایش دامنه نوسان را پیشنهادات کانون کارگزاران اعلام کرد و گفت: دو پیشنهاد فوق، مورد قبول سازمان بورس است، اما پیشنهاد افزایش دامنه نوسان باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: دستورالعمل عرضه اولیه نیز در آینده تغییر خواهد کرد تا با حذف معاملات گروهی، مشکلی در بازار ایجاد نشود. صالح‌ آبادی گفت: حذف معاملات گروهی تا پایان هفته جاری به بازار ابلاغ می‌شود و اگر از نظر فنی مشکلی وجود نداشته باشد، این طرح از هفته آینده اجرا خواهد شد.