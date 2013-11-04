جلسات شورای فرهنگ عمومی ادامه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: وقتی صحبت از نظم و اخلاق است فرهنگ عمومی عنوان می شود و به همین دلیل شورای فرهنگ عمومی شکل گرفت.

وی افزود: در استان ما هم این شورا به ریاست نماینده ولی فقیه در استان، قائم مقامی استاندار و دبیری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شروع به کار کرده است.

وی ادامه داد: در این شورا قرار است هم آسیب ها و ارزش ها را بررسی کنیم و بر اساس نظر کارشناسان و بررسی های کارگروه ها نتایج به مسئولان اجرایی واحد مربوطه ارسال می شود.

منتظری تاکید کرد : این شورا قوی ترین شورای فرهنگی است که عالی ترین مقامات استان با مجرب ترین کارشناسان در آن حضور دارند.

وی اظهار کرد: در شهرستان ها هم ریاست آن به عهده امام جمعه شهرستان و قائم مقام آن فرماندار است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ادامه داد: جلسات این شورا به صورت ماهیانه است و مواردی مانند حجاب و طلاق در آن بررسی شده است.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه مدتی است که این جلسات برگزار نشده است و امیدواریم بعد از تعیین تکلیف مدیران این شورا شروع به کار کند.

منتظری گفت: فرهنگ از نظر لغوی شامل دو کلمه فر و هنگ است که معنی رشد و بالندگی را می رساند و نتیجه آن رشد جامعه است.

وی بیان کرد : حساسیت این کلمه تا حدی است که با گذاشتن دو کلمه با و بی در ابتدای آن معنی کلمه عوض می شود. در نگاه مقام معظم رهبری فرهنگ عامل همه خوشبختی ها و مایه بدبختی ها است.

وی اظهار کرد: فرهنگ تقسیم بندی های مختلفی دارد که یکی رسمی و دیگری کلاسیک است که در بخش رسمی کار فرهنگی شامل آموزش، تعلیم و تربیت است که متولی آن آموزش و پرورش است و به فرهنگ اختصاصی هم گفته می شود.

وی در پایان بیان کرد: فرهنگ عامه هم شامل آداب و رسوم و ادبیات یک جامعه است ولی فرهنگ عمومی و عامه یکی نیستند و فرهنگ عمومی جزو مهمترین مسائل است و هدف اصلی آن اصلاح جامعه است.