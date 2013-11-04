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۱۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۲۵

منتظری:

جلسات شورای فرهنگ عمومی ادامه یابد

جلسات شورای فرهنگ عمومی ادامه یابد

گرگان – خبرگزاری مهر : مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان اعلام کرد شورای فرهنگ عمومی در استان مدتی است که شروع به کار کرده ولی بعد از انتخابات جلسه ای نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: وقتی صحبت از نظم و اخلاق است فرهنگ عمومی عنوان می شود و به همین دلیل شورای فرهنگ عمومی شکل گرفت.

وی افزود: در استان ما هم این شورا به ریاست نماینده ولی فقیه در استان، قائم مقامی استاندار و دبیری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شروع به کار کرده است.

وی ادامه داد: در این شورا قرار است هم آسیب ها و ارزش ها را بررسی کنیم و بر اساس نظر کارشناسان و بررسی های کارگروه ها نتایج به مسئولان اجرایی واحد مربوطه ارسال می شود.

منتظری تاکید کرد : این شورا قوی ترین شورای فرهنگی است که عالی ترین مقامات استان با مجرب ترین کارشناسان در آن حضور دارند.

وی اظهار کرد: در شهرستان ها هم ریاست آن به عهده امام جمعه شهرستان و قائم مقام آن فرماندار است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ادامه داد: جلسات این شورا به صورت ماهیانه است و مواردی مانند حجاب و طلاق در آن بررسی شده است.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه مدتی است که این جلسات برگزار نشده است و امیدواریم بعد از تعیین تکلیف مدیران این شورا شروع به کار کند.

منتظری گفت: فرهنگ از نظر لغوی شامل دو کلمه فر و هنگ است که معنی رشد و بالندگی را می رساند و نتیجه آن رشد جامعه است.

وی بیان کرد : حساسیت این کلمه تا حدی است که با گذاشتن دو کلمه با و بی در ابتدای آن معنی کلمه عوض می شود. در نگاه مقام معظم رهبری فرهنگ عامل همه خوشبختی ها و مایه بدبختی ها است.

وی اظهار کرد: فرهنگ تقسیم بندی های مختلفی دارد که یکی رسمی و دیگری کلاسیک است که در بخش رسمی کار فرهنگی شامل آموزش، تعلیم و تربیت است که متولی آن آموزش و پرورش است و به فرهنگ اختصاصی هم گفته می شود.

وی در پایان بیان کرد: فرهنگ عامه هم شامل آداب و رسوم و ادبیات یک جامعه است ولی فرهنگ عمومی و عامه یکی نیستند و فرهنگ عمومی جزو مهمترین مسائل است و هدف اصلی آن اصلاح جامعه است.

کد مطلب 2169110

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