نگرانی زنان شاغل از افزایش مرخصی زایمان / مرخصی به شرط حفظ امنیت شغلی افزایش یابد

منیره نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: انجام فعالیتهای اجتماعی و همچنین ایفای نقش مادری برای زنان شاغل باید به صورت همزمان انجام شود . نباید این مرخصی بهانه ای برای از دست دادن فرصت شغلی زنان شاغل باشد.

وی با بیان اینکه با افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه موافق هستم، تصریح کرد: زنان بر مبنای الگوی اسلامی باید نقش فعال و پررنگی در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی داشته باشند، اما نکته مهم آن است که از سوی دیگر زنان باید نقش مادری خود را نیز ایفا کرده و نباید فعالیت در یک حوزه منجر به حذف دیگر فعالیت ها شود.

به گفته نوبخت، نباید شرایطی بوجود آید که بچه دار شدن منجر به کاهش فعالیتهای اجتماعی و اشتغال زنان در جامعه شود. مهم آن است که تدوین قوانین و آیین نامه ها بگونه ای باشد که زنان جامعه بتوانند در هر دو حوزه فعالیت کنند.

این فعال حوزه زنان با اشاره به زنان شاغل در آموزش و پرورش که حتی بچه دار شدنشان مانعی برای فعالیت و شغل آنها نیست، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از زنان شاغل نگران این افزایش مرخصی هستند، چرا که ممکن است جایگاه و موقعیت شغلی خود را از دست بدهند. اما قانون باید تضمین کننده امنیت شغلی بانوان باشد.

وی به نقش معاونت امور زنان اشاره کرد و گفت: معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری باید در دولت جدید با پیگیریهای جدی خود نقش اساسی در تدوین آیین نامه های اجرایی داشته باشد، چرا که تدوین این آیین نامه‌ها می تواند بگونه ای باشد که زنان متضرر شوند و یا آنکه قوانین به نفع زنان اجرا شود.

نوبخت به معاون امور زنان رییس جمهور توصیه کرد: د رحال حاضر اکثریت زنان ایرانی اعتقاد به مبانی و اعتقادات اسلامی دارند و به همین دلیل فعالیتهای این مرکز نیز باید به این سمت و سو برود و خواسته های زنان را برآورده کند.