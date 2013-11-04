13 آبان با شعار ضد استکباری مرگ بر آمریکا پیوند خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفايي دوشنبه در جمع راهپيمايان گناباد اظهار داشت: در قرن 19 میلادی امریکا هیچ پیشینه استعماری نداشته، اما از قرن بیستم وارد عرصه جهانی شد و در این پروسه بعنوان یک کشور خوشنام بود.

وي افزود: شاید به همین دلیل مرحوم دکتر مصدق با چشم پوشی از توان نیروهای داخلی به امریکا اعتماد کرد که شاید بتواند با کمک آنها مشکلات کشور را حل کند اما با گذشتن چند ماه همین آمریکاییها علیه مصدق کودتا کردند.

صفايي بيان داشت: بعد از جنگ جهانی دوم نظم جدیدی در روابط بین الملل حاکم شد و غرب برای خود حق وتو را قایل شد.

وي ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 آنها دیدند که این انقلاب توانایی این را دارد تا در محیط بین المللی تاثیر گذار باشد و در برابر آمریکا جبهه مقاومت ایجاد کند لذا با اشکال مختلف سعی درمخالفت و نابودی و ناکام گذاشتن انقلاب داشتند.

صفايي افزود: از آن جمله می توان به انواع خرابکاریها، راه انداختن جنگ 8 سال دفاع مقدس، حمله به هواپیمای مسافری ایران ، شورشهای خیابانی، و ترور مقامات و دانشمندان ایران و امروز هم تحریمهای ظالمانه و ... اشاره کرد.

صفايي تصريح كرد: امروز در بین کشورهای متحد امریکا بصورت میانگین 80 درصد و در بین کشورهای اسلامی 88 درصد از آمریکا متنفرند.

وي گفت: شاهدیم که امروز عرصه نفوذشان به عرصه تنفر تبدیل شده ودر برابر برای ایران ایجاد قدرت کرده است.