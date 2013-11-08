بیداری اسلامی در نمایشی سیاسی/ سقوط یک حاکم از ارتفاع پست

کامبیز اسدی درباره نمایش خود با عنوان "سقوط از ارتفاع پست" که از روز سه‌شنبه 14 آبان روی صحنه رفته است به خبرنگار مهر گفت: این نمایش صبح تا غروب حکومت یک حاکم را در برمی‌گیرد. این حاکم صبح در قدرت است و غروب بر اثر انقلاب از قدرت ساقط می‌شود که در این نمایش تلاش‌های حاکم برای حفظ قدرت را نشان می‌دهیم.

وی با بیان اینکه تحولات اخیری که با عنوان بیداری اسلامی در منطقه رخ داد ایده اصلی این نمایش را تشکیل داد، افزود: همه شخصیت‌ها در این نمایش جز یک نفر که توهم یک روح است واقعی هستند و مابه‌ازای بیرونی دارند. از آنجا که این نمایش در ژانر سیاسی قرار دارد بنابراین می توانستیم به دو شکل آن را روایت کنیم؛ یا با داستان‌های فرعی و یا به صورت مستقیم که ما به شکل مستقیم سراغ این افراد رفتیم و نمایش تحت تاثیر وقایع مصر، تونس، بحرین و ... است.

اسدی درباره چگونگی نوشتن متن نمایشنامه و شکل‌گیری ایده کار بیان کرد: از زمانیکه بیداری اسلامی شروع شد من با افراد زیادی از مصر در ارتباط بودم و این اتفاق برای من جذاب بود. من پیش از این در کار "آوای بازگشتگان" روی قذافی متمرکز شدم و در این کار هم منحصرا زندگی یک حاکم واقعی را روی صحنه آورده‌ام. در مطالعاتی که داشتم فیلم‌های مستند زیادی برای من ارسال شد و حتی من در جلساتی با کسانیکه درگیر این انقلاب‌ها بوده اند گفتگو داشتم. همه این گفتگوها و مستندات در شکل‌گیری نمایشنامه تاثیر داشت و من از اردیبهشت تا اسفند ماه 91 مشغول نگارش متن نمایشنامه بودم.

نویسنده و کارگردان نمایش "سقوط از ارتفاع پست" ادامه داد: ابتدا قرار بود این نمایش سال گذشته در تئاترشهر اجرا شود ولی بعد به دلایلی لغو شد و سپس اجرای مخصوص تالار وحدت آماده شد. تالار وحدت برای اجرای تئاتر یک تجربه خاص است و به نظرم بهترین امکانات فنی و نورپردازی را دارد. با این حال ما برای تمرین محدودیت و مشکلات زیادی داشتیم چون تمرین‌های ما در پلاتو فردوسی انجام می شد و ما با این حجم از بازیگران نمی توانستیم به راحتی تمرین کنیم. مجبور بودیم تمرین‌ها را هر روز با دسته‌ای از بازیگران انجام بدهیم. از طرف دیگر تالار وحدت برنامه‌های فشرده‌ای دارد، ابتدا قرار بود ما 20 اجرا برویم و بعد این اجراها به 10 اجرا رسید.

کارگردان "آوای بازگشتگان" در پایان با اشاره به پروژه عظیم این نمایش عنوان کرد: کل عوامل این نمایش 80 نفرند. در میان آنها 60 بازیگر داریم که عمده آنها هنروران هستند و 11 بازیگر اصلی داریم. کار ما دکور بزرگی دارد و ما حتی متخصص جلوه‌های ویژه هم داریم چون اتفاقات خاصی روی صحنه می‌افتد به طور مثال ما روی صحنه انفجار خواهیم داشت که البته همه اینها در ایمنی کامل به وقع می‌پیوندد. همچنین کار ما موسیقی بسیار عظیمی دارد و محمد فرشته‌نژاد برای موسیقی این کار زحمت زیادی کشیده است.

این نمایش تا 26 آبان ساعت 19 در تالار وحدت روی صحنه است.