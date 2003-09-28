نظر امام در مورد صلح

بايد توجه داشت كه از اولين روزهاي تهاجم عراق به ايران تا سال 1366كه قطعنامه 598 به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل رسيد، هيچ‌ گاه ، هيچ سازمان و كشوري پيشنهادي كه متضمن صلح باشد ارائه نشد. تا زماني كه عراق بخش‌هايي از خاك جمهوري اسلامي را در تصرف داشت پيشنهادها در حد آتش ‌بس و مذاكره بود و اين امكان براي عراق وجود داشت تا با بهره‌گيري از برتري نظامي و امتيازي كه قبل از پيشروي در داخل ايران به دست آورده بود، به اغراض سياسي خود دست يابد.

در مرحله بعد هنگامي كه ايران توانست در سايه قدرت خود به برتري‌هاي عراق پايان بخشد و سرزمين‌هاي تصرف شده را در عمليات‌هاي فتح‌المبين و بيت‌المقدس آزاد كند، محور پيشنهادها تغيير كرد و موضوع آتش‌بس و عقب‌نشيني به مرزها و سپس آغاز مذاكرات صلح مطرح شد و اين به معناي از بين بردن برتري‌هاي نظامي ايران و امتيازهاي سياسي براي مذاكرات صلح بود. در اين حال اولين موضع امام خميني در قبال هر نوع پيشنهاد آتش‌بس شناخت متجاوز و پرداخت غرامت بود. ايشان در ديدار با حبيب شطي دبير كل كنفرانس اسلامي در 28 مهر ماه 1359 دربارة متجاوز بودن عراق چنين گفت: « دولت‌ها اگر چنانچه مي‌خواهند عملي بكنند و صلح و صفا باشد بايد آن كسي را كه مهاجم بوده و بغي كرده است و هجوم كرده است با او قتال كنند تا اين كه برگردد به امر خدا، و برگشتن به امر خدا، اين نيست كه از كشور ما بيرون برود، بلكه بايد خسارت مالي ايران را جبران كند... ما با كسي دعوا نداريم ليكن خسارت ايران و عراق را مطالبه مي‌كنيم.»

امام خميني‌(ره) تا پايان جنگ بر اين موضع تأكيد داشت.

در سال 1365 نيز اين موضع با بيان ديگري طرح شد و امام حتي آتش‌بس را پذيرفت ولي به شرطي كه مسئله متجاوز مشخص شود. آقاي لاريجاني قائم مقام وزارت خارجه در سال‌هاي جنگ، در اين باره چنين توضيح مي‌دهد:

« علي رغم تجاوز ارتش عراق ـ كه ايران قرباني اصلي اين اقدام عراق بود ـ دولت اين كشور با مانورهاي سياسي و حمايت رسانه‌هاي غربي به دروغ صلح طلب معرفي مي‌شد و حدود دو، سه سال قبل از پايان درگيري‌ها در جمع‌ آيت‌الله خامنه‌اي و آقاي هاشمي و دكتر لاريجاني مسئله‌اي براي خروج از موضع انفعالي طرح مي شود. و اين در شرايطي بود كه قسمت‌هايي از خاك عراق در تصرف جمهوري اسلامي ايران بود. نتيجه اين نشست آن بود كه ايران پيشنهادهايي را كه جوامع بين‌المللي براي آتش‌بس ارائه مي‌دهند رد نكند. اين موضوع خدمت امام مطرح شد و ايشان گفت: « آتش‌بس ضروري است منتها بايد مسئله مشخص شود و آن اين كه مسئول تجاوز معرفي شود كه چه كسي به ايران تجاوز كرده است بعد از آن ما آتش‌بس را قبول مي‌كنيم، آتش‌بس كه بد نيست.»