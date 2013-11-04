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۱۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۲۸

مهرعلیزاده:

خدمت به مردم آذربایجان افتخار بزرگی است/ جبارزاده در رسیدن به اهداف دولت تدبیر و امید موفق خواهد بود

خدمت به مردم آذربایجان افتخار بزرگی است/ جبارزاده در رسیدن به اهداف دولت تدبیر و امید موفق خواهد بود

تبریز – خبرگزاری مهر: معاون رئیس جمهور در دولت اصلاحات در پیامی انتخاب اسماعیل جبارزاده به‌عنوان استاندار آذربایجان شرقی را تبریک گفت و خدمت به مردم آذربایجان را عبادت و افتخار بزرگی برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مهرعلیزاده که تا چند روز پیش به‌عنوان اصلی ترین گزینه استانداری آذربایجان شرقی مطرح بود و بالاخره با تصمیم هیئت دولت جبارزاده به عنوان استاندار معرفی شد، در پیامی با برشمردن ویژگی‌های مردم آذربایجان، گفت: با تدبیر استاندار جدید آذربایجان شرقی، آذربایجان که طلایه دار استقلال، میهن دوستی و قدرت ملی ایران اسلامی بوده و هست به قله‌های پیشرفت و آبادانی خواهد رسید.

در ادامه این پیام آمده است: خدمت به مردم این استان دلاور خیز، آزاده پرور و مومن، توفیقی است که اگر نصیب هرکسی شود، مزایای نیک و خیر کثیر دین و دنیا را به همراه خواهد داشت.

مهرعلیزاده در این پیام انتخاب نشدن خود به عنوان استاندار آذربایجان شرقی را نداشتن توفیق خدمت گذاری به مردم باغیرت آذربایجان اعلام کرد و یاد آور شد: هنگامی که از بنده به عنوان فرزند کوچک مردم بزرگ آذربایجان ، برای خدمتگذاری به مردم عزیز این خطه دعوت به عمل آمد ، بلا درنگ خود را مهیای این عبادت ساخته و لبیک اجابت مشروط به صلاحدید بزرگان را سر دادم، چرا که خود را همواره مرهون محبت ها و مدیون ذره پروری های مردم عزیز آذربایجان و همزبانان عزیز آذری زبان خود دانسته و میدانم.

وی همچنین خطاب به استاندار جدید گفت: این انتصاب فرصت شایسته ای برای جنابعالی است که در جهت ارتقاء کمی و کیفی و رونق روز افزون سرزمین دوست داشتنی آذربایجان شرقی و ارتقاء سطح معیشت ، دین ، دانش مردم با فرهنگ این استان همه مساعی خود را به کار گیرید که انشاء الله حتماً چنین خواهد شد.

کد مطلب 2169251

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