ورزش جزیره هرمز نیازمند حمایت بیشتر است/لزوم گسترش رشته های ورزشی مدارس

سعيد مظفري زاده داور بین المللی فوتبال ایران در حاشیه سفر خود به جزیره هرمز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاكيد بر اهميت توجه ورزش، عنوان کرد: ورزش تاثیر بسیار زیادی در ساختن یک جامعه سالم و با نشاط دارد اما به نظر می رسد ورزش در جزيره هرمز مغفول مانده و جوانان از ورزش دور شده اند.

وی افزود: تمامی دستگاه ها باید با همکاری یکدیگر جوانان اين جزيره را به سوی ورزش سوق دهند.

این داور ليگ برتر فوتبال ايران اظهار کرد: با تعامل مناسب و برنامه ریزی اداره ورزش و جوانان شهرستان قشم، گام های اساسی در راستای ارتقاء ورزش برداشته می شود.

وی با اشاره با اين كه دشمنان اسلام به دنبال ضربه زدن به ارزش ها و اعتقادات جوانان هستند، گفت: گسترش رشته های ورزشی در مدارس، جذب و تشویق جوانان به ورزش قهرمانی می تواند هجمه های فرهنگی دشمنان را نیز خنثی کند.

مظفري با تاكيد براين كه جزيره هرمز به توجه بيشتري نياز دارد، افزود: جزیره هرمز که بهشت خليج فارس است امروز بسیاری از ساکنان آن به دلیل عدم رونق اقتصادی، بیکاری، هزینه های بالای زندگی و نبود زیر ساختها، رنج مي برند.

وي بيان داشت: جزيره هرمز از پتانسيل بالایی در زمینه گردشگري برخوردار است كه با مديريت صحيح واستفاده از منابع مي تواند قطب گردشگري شود.

مظفري توسعه در هرمز را ضعیف خواند و افزود: سرمایه گذار برای ایجاد یک صنعت یا کارخانه تولیدی در یک منطقه، نیاز به انگیزه و رغبت دارد.