عليرضا سجاد پور دبير نخستين "جشنواره فيلم شهر" شد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، اسفنديار رحيم مشايي دراين حكم اظهاراميدواري كرده است كه جشنواره فيلم شهربتواند براي دستيابي به گسترش مشاركت اجتماعي با حضورفعال فرهيختگان ، هنرمندان ، علاقمندان به عرصه فرهنگ وهنروعموم شهروندان، براي توليد، معرفي وارائه محصولات هنري با موضوعات شهري بستري مناسب فراهم نمايد .

سجادپورازنويسندگان وتهيه كنندگان ايران است كه دركارنامه سينمايي خود آثارمتعددي را به ويژه درزمينه هاي اجتماعي ودفاع مقدس به ثبت رسانده است .

به گفته رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران انتظارمي رود برگزاري اولين دوره اين جشنواره به گونه اي باشد كه درسال آينده دومين دوره جشنواره فيلم به صورت بين المللي برگزار وكلان شهرتهران به مركزبزرگترين جشنواره جهاني فيلم درحوزه موضوعات شهري تبديل شود .

نخستين جشنواره فيلم شهرتوسط موسسه توسعه تصويرشهرسازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ازتاريخ 27تا29 شهريورهمزمان با اعياد شعبانيه درفرهنگسراهاي تهران برگزار مي شود .

مديرعامل موسسه توسعه تصويرشهردرباره بخش هاي اين جشنواره گفت : اين جشنواره شامل پنج گروه فيلم هاي سينمايي ، فيلم هاي مستند ، فيلم هاي كوتاه تا 30دقيقه ، فيلم هاي انيميشن وفيلم هاي يك دقيقه اي با عنوان زيباترين تصويرشهراست .

محمد رضا مهرانديش افزود: نخستين جشنواره فيلم شهرهمچنين داراي دوبخش ويژه نمايش فيلم هاي مستند تهران قديم ومروري برآثاريك فيلمسازممتازشهرتهران است .

وي درخصوص موضوعات محوري جشنواره گفت : مديريت شهري ، حمل ونقل ، محله ، خانواده ، محيط زيست ، ارتباطات وفن آوري اطلاعات ، هويت فرهنگي ، دانش وآموزش، اقتصاد واشتغال ، امنيت وايمني ، سلامت وآرامش ، آسيب هاي اجتماعي ، مفاخر، آيين ها ونمادها ، همبستگي ومشاركت موضوعاتي هستند كه مرتبط با شهروزندگي شهري بايد مدنظر قرارگيرند .

مهرانديش تصريح كرد: ازتاريخ توليد آثارارسالي نبايد بيش ازدوسال گذشته باشد ، آثارارسالي ازشبكه هاي داخل وخارج پخش نشده وهمچنين تا پايان جشنواره نبايد ازشبكه هاي تلويزيوني پخش شوند .

مديرعامل موسسه توسعه تصويرشهرمدارك مورد نيازبراي شركت درجشنواره را يك نسخه ازاثر، يك قطعه عكس ازكارگردان ، دوقطعه عكس ازفيلم وفرم تكميل شده شركت درجشنواره اعلام كرد .

به گفته وي به برگزيدگان جشنواره ، تنديس ، لوح تقديروجوايزنفيسي اهدا مي شود وسازمان فرهنگي هنري درفيلم بعدي كارگردان هاي سه اثربرگزيده اول تا سوم مشاركت خواهد كرد .

بنا به اين گزارش علاقمندان مي توانند آثارخود را تا اول شهريوربه نشاني خيابان مطهري ، بعد ازتقاطع سهروردي ، كوچه رهام ، كوچه مهر، ساختمان شماره 2 سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، موسسه توسعه تصويرشهر ، دبيرخانه نخستين جشنواره فيلم شهرارسال كنند .