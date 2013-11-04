  1. جامعه
  2. بهداشت
۱۳ آبان ۱۳۹۲، ۲۲:۰۶

کمبود منابع مانع از تحرک بیمه‌ هاست

کمبود منابع مانع از تحرک بیمه‌ هاست

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با بیان اینکه متوسط بهره‌ بری در حوزه سلامت در سایر کشورها 10.3 درصد است،‌ گفت: این میزان در کشور ما حدود نیمی از متوسط بهره‌ وری نسبت به سایر کشورهاست.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه کمبود منابع مانع از تحرک سازمانهای بیمه‌گر در کشور است،‌ اظهارداشت: منابع عمومی باید به صورت هدفمند به سمت سازمانهای بیمه‌گر تزریق شود.

وی با اشاره به اینکه تعمیق کمی و کیفی بیمه‌ای در حوزه سلامت از موضوعات بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود،‌ گفت: حوزه سلامت با چالشهای متفاوتی مواجه است اما در قانون چابک سازی نظام بیمه‌ای و توجه به خرید راهبردی از مسائلی است که باید به آن توجه شود.

زالی تامین مستمر و پایدار منابع در کنار چابک سازی سازمانهای بیمه‌گر را از راهکارهای موجود در جهت بهبود وضعیت نظام سلامت کشور دانست.

کد مطلب 2169331

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها