کمبود منابع مانع از تحرک بیمه‌ هاست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه کمبود منابع مانع از تحرک سازمانهای بیمه‌گر در کشور است،‌ اظهارداشت: منابع عمومی باید به صورت هدفمند به سمت سازمانهای بیمه‌گر تزریق شود.

وی با اشاره به اینکه تعمیق کمی و کیفی بیمه‌ای در حوزه سلامت از موضوعات بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود،‌ گفت: حوزه سلامت با چالشهای متفاوتی مواجه است اما در قانون چابک سازی نظام بیمه‌ای و توجه به خرید راهبردی از مسائلی است که باید به آن توجه شود.

زالی تامین مستمر و پایدار منابع در کنار چابک سازی سازمانهای بیمه‌گر را از راهکارهای موجود در جهت بهبود وضعیت نظام سلامت کشور دانست.