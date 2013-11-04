کارکنان دولت حفظ بیت المال را در اولویت کاری خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلام رضا گودرزی عصر امروز در جلسه شورای اداری سازمان هلال احمر استان کرمانشاه که با حضور رئیس سازمان جمعیت جوانان هلال احمر استان کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: خداوند بر اعمال همه بشر ناظر است و البته بر آنچه که از کارکنان دولت و خدمتگزاران ملت سر می زند بیش از دیگران حسابرسی خواهد کرد.

گودرزی گفت: کارکنان و کارمندان دولتی در نظام اسلامی در واقع مستخدم یعنی استخدام شده برای خدمت به مردم هستند و باید در این وظیفه احساس تکلیف کنند.

وی افزود: خدمت در دنیا یا مثبت و مفید است و یا منفی و مضر که باید خود انسان برای اعمالش حسابرسی و نظارت داشته باشد. گرچه هم در دنیا و هم در آخرت بر اعمال او نظارت و حسابرسی خواهد شد و خوشا به حال کسی که در این انجام تکلیف و حسابرسی ها سر بلند می شود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: نظارت و حسابرسی در آخرت با آنچه که در دنیا وجود دارد متفاوت است و در آخرت حتی اعضا و جوارح انسان بر اعمال او شهادت می دهند.

وی نکته مهم در این حسابرسی ها را مواظبت از بیت المال عنوان کرد و گفت: توجه به چگونگی هزینه بیت المال از اولویت های کارگزاران نظام اسلامی است.