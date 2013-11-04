خداحافظی بیگی با مردم آذربایجان شرقی و اعلام آمادگی برای همراهی جبارزاده

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی استاندار پیشین آذربایجان شرقی شامگاه دوشنبه در مراسم تودیع خود با بیان اینکه در 62 ماه گذشته هر چه در توان داشته‌ام برای توسعه آذربایجان‌شرقی به کار بسته و از هیچ تلاشی مضایقه نکرده‌ام، گفت: آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و همراهی با جبارزاده، استاندار جدید آذربایجان‌شرقی اعلام می کنم.

وی در یک بخش استان آذربایجان شرقی و پتانسیل های این استان را معرفی و در بخش دیگر از کارنامه فعالیت های خود و در برخی موارد از پروژه های نا تمام و آروزهای خود صحبت کرد.

مدیریت زلزله ارسباران مهمترین موفقیت کاری ام در 62 ماه

علیرضابیگی کارنامه مدیریت استان در زلزله مرداد ماه سال گذشته ارسباران را از مهمترین موفقیت های تیم کاری استانداری خواند و افزود: امروز سنگینی بار زلزله و تبعات آن را بر دوش خود احساس نمی‌کنیم هرچند کارهای انجام نشده در مناطق زلزله‌زده بسیار است، اما کارهای باارزشی هم انجام شده و سقف مطمئن و امکانات لازم برای گذران زندگی مردم فراهم شده است.

وی در ادامه گفت: در این زلزله افزون بر 400 هزار نفر از مردم استان در 5 هزار کیلومتر زیر چادر زندگی کردند که به سرعت و با فعالیت‌های شبانه‌روزی این دغدغه دیگر در استان و مناطق زلزله زده وجود ندارد.

بیگی گفت: با وجود اینکه رسانه های بیگانه توطئه‌های فراوانی برای بهره برداری از زلزله یاد شده طراحی کرده بودند اما با فعالیت‌های خوب هم اکنون سنگینی بار این حادثه را بر دوش خود احساس نمی‌کنیم.

وی با بیان این که 18 هزار و 500 واحد مسکن دایمی در اختیار زلزله‌زدگان قرار گرفته است، افزود: برای بازسازی مناطق زلزله‌زده، بیش از 1.5 میلیون تن مصالح در مدت زمان اندکی به منطقه حمل شد و می‌توان گفت آن‌چه در مناطق زلزله‌زده آذربایجان شرقی اتفاق افتاد صحنه‌ای از یکپارچگی ملت ایران برای کمک‌رسانی به هموطنان خود بود.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر تبریز، مرکز بزرگ اقتصادی و چهارراه تجارت در منطقه محسوب می‌شود و در سایه ارتباطات بین‌المللی و استفاده از ظرفیت آذربایجانی‌های مقیم خارج از کشور، امکان انتقال سرمایه قابل توجهی به استان فراهم شده به نحوی که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در استان به بیش از 1.7 میلیارد دلار رسیده است.

وی با بیان این که امروز نتیجه سرمایه‌گذاری، در موضوع تولید و صنعت خود را نشان می‌دهد، افزود: صادرات استان از 1.1 میلیارد دلار در سال 84 به بیش از 2.1 میلیارد دلار در سال گذشته رسید، ضمن این که عمده صادرات استان را کالاهای تولیدی و صنعتی تشکیل می‌دهد که ارزش افزوده بالایی برای بخش تولید استان ایجاد کرده است.

از تراکتورسازی تا سرمایه گذاری های خارجی

علیرضابیگی حضور مقتدر و با صلابت تیم فوتبال تراکتوسازی در رقابت های لیگ برتر و حمایت از این تیم را جزو کارنامه های خود بیان کرد و گفت: اینکه تراکتورسازی را با حمایت های مردمی به آسیا رساندیم و تبریز را به شهرها و کشورهای مختلف آسیایی معرفی کردیم بسیار خرسندم.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود صادرات غیرنفتی، وجهه همت مردم و تولیدکنندگان آذربایجان شرقی و نشانه‌ای برای توسعه پایدار بدون اتکا به نفت عنوان کرد و گفت: آذربایجان شرقی از لحاظ تکیه بر بخش خصوصی در حوزه اقتصاد سرآمد بوده و سهم بخش خصوصی در اقتصاد این استان، هشت درصد بالاتر از متوسط کشوری است.

وی با بیان این که امروز شهر تبریز به عنوان یک کلانشهر در گستره جمهوری اسلامی می‌تواند به عنوان یک الگو معرفی شود، گفت: تبریز شهری بهره‌مند از همه زیرساخت‌ها و امکانات مناسب در زمینه‌های مختلف و برخوردار از شاخصه‌های پیشرفت و زندگی توسعه‌یافته است که حتی مجامع بین‌المللی هم این موضوع را تایید می‌کنند.

علیرضابیگی، در تشریح آثار عملی سرمایه‌گذاری در استان، خاطرنشان کرد: در طول شصت سال از تاسیس تامین اجتماعی، تعداد بیمه‌شدگان اصلی استان 620 هزار نفر است که 400 هزار نفر از آن تنها در طول هشت سال گذشته اتفاق افتاده؛ این رقم، نشان‌دهنده این است که هر سال 50 هزار شغل جدید در استان ایجاد شده است. ضمن این که کاهش آمار بیمه بیکاری و کاهش تنش‌های کارگری بهترین نشانه برای توسعه سرمایه‌گذاری است و این آمار را نمی‌توان انکار کرد.

وی ادامه داد: آمار روشن بیمه شدگان تامین اجتماعی استان طی سال‌های دولت نهم و دهم به عنوان نماد اشتغال زایی پایدار، آماری است که نمی تواند ساختگی و محل بحث باشد.



استاندار سابق آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه 56 سفر شهرستانی اعضای شورای ادارای استان با سه روز و دو شب استقرار در هر کدام از شهرستان‌ها به منظور رفع مشکلات انجام شده است، از برگزاری سه همایش دوسالانه جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آذربایجان شرقی به عنوان نقطه ای درخشان یاد کرد.

پتانسیل های بالفعل و بالقوه آذربایجان شرقی

بیگی در بخش دیگری با اشاره به ویژگی‌های استان در زمینه‌های مختلف، اظهار کرد: آذربایجان شرقی به علت ویژگی‌های تاریخی و جغرافیایی خود یک منطقه اثرگذار محسوب می‌شود و تاریخ این سرزمین، سراسر دلبستگی و پیوستگی به ایران عزیز است.

وی افزود: آذربایجان شرقی با بهره‌مندی از قابلیت‌های فراوان طبیعی و صنعتی، حلقه اتصال جمهوری اسلامی ایران با اروپا محسوب می‌شود و در عین حال در بحث فرهنگی و علمی هم استعدادهای بسیاری را در خود جای داده است.

بیگی اظهار کرد: گفت: رفیت ذخیره‌سازی آب از نیم میلیارد متر مکعب در سال 84 ‌به 4 میلیارد متر مکعب را پشتوانه مناسبی برای کشاورزی و صنعت استان است.

آرزوهای نیمه تمامی که در راهرو های مجلس باقی ماند

استاندار پیشین آذربایجان شرقی انتقال آب ارس به استان و پروژه قطار سریع السیر تبریز ـ میانه ـ تهران را دو آرزوی خود برشمرده و گفت: مردم از نمایندگان خود در مجلس انتظار دارند این موضوعات را به مرحله اجرا برسانند.

بیگی گفت: این دو مصوبه متاسفانه در گیر و دار مجلس مانده و نمایندگان استان در این زمینه همت کنند.

استاندار آذربایجان شرقی از تمام مردم استان خواست در مورد قصورات احتمالی وی را حلال کنند.

احمد علیرضابیگی در شهریور سال 1387 از سوی دولت دهم به عنوان استاندار آذربایجان شرقی معرفی شد و به مدت 62 ماه عهده‌دار این مسئولیت بود.

