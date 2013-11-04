نمایندگان مجلس بهترین تصمیم را برای وزارت ورزش و جوانان خواهند گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله سجادی شامگاه امروز دوشنبه در جمع معاونان ، مدیران و روسای فدراسیونهای ورزشی با بیان اینکه موضوع انتخاب وزیر ورزش و جوانان سیر قانونی خود را طی خواهد کرد، اظهار داشت: به رای نمایندگان مجلس اعتماد دارم و معتقدم همه آنها انسان‌هایی فرهیخته و قطعا بهترین تصمیم را در خصوص وزارت ورزش و جوانان خواهند گرفت.

وی در ادامه جامعه ورزش را جامعه ای عزتمند توصیف کرد و گفت: همه خاک خورده ورزش هستیم و من روز یکشنبه 19 آبان از عزت این جامعه دفاع خواهم کرد.

دکتر سجادی در این نشست ضمن قدردانی از حضور معاونان، مدیران و روسای فدراسیونهای ورزشی دراین نشست، تعامل، وحدت و یکپارچگی خانواده ورزش را مورد توجه قرار داد و افزود: امیدوارم این اتحاد منجر به انتخاب حضور فرد اصلح دراین جایگاه شود.

در این نشست، تعدادی از روسای فدراسیونهای ورزشی به نمایندگی از حاضران نقطه نظرات خود را بیان و برحسن انتخاب رییس جمهوری در معرفی دکتر سجادی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ورزش وجوانان تاکید کردند.