هالیوود به دنبال سینمایی کردن یک بازی خشن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، "کین و لینچ" یک بازی پرفروش ویدویی است که هالیوود آن را به فیلم سینمایی بدل می‌کند.

این پروژه توسط نو ایمیج/میلنیوم ساخته می‌شود و آنها قصد دارند از جرارد باتلر که پیش از این در پروژه "المپ سقوط کرده است" هم با آنها همکاری کرده بود، در این پروژه در نقش کین بهره بگیرند.

این فیلم را اف گری گری کارگردانی می کند و گفته می شود احتمالا وین دیزل نیز به عنوان بازیگر نقش لینچ ظاهر خواهد شد. جرارد باتلر پیش از این با همین کارگردان در فیلم "شهروند وفادار به قانون" همکاری کرده بود.

در این بازی دو شخصیت اصلی حضور دارند: کین یک زندانی در انتظار مرگ است که با قاتلی به نام لینچ از زندان فرار می کند تا دارایی به سرقت رفته اش را به دست بیاورد. کین با لینچ به لس آنجلس، ژاپن و کوبا سفر می کند تا به کمک او بتواند از همسر و دخترش مراقبت کند.

سال 2007 اقتباس از این بازی مورد نظر قرار گرفت و بروس ویلیس و جیمی فاکس برای بازی در این دو نقش به کارگردانی سیمون کرین در نظر گرفته شده بودند. این پروژه تا آنجا یپش رفته بود که در سال 2010 پوستر این همکاری نیز در جشنواره فیلم کن پخش شده بود.

فیلمنامه این اثر اقتباسی را اسکیپ وود و کیلی وارد نوشته اند.

باتلر قرار است به زودی در نقشی فانتزی در فیلم "خدایان مصر" بازی کند. وین دیزل هم به تازگی بازی در "سریع و آتشی7" را به پایان برده و قرار است با آن فیلم در سال 2014 راهی پرده های نقره‌ای شود.