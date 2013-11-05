۱۴ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۵۰

امران به معروف نیاز به آموزش دارند

رئیس دادگستری استان تهران در مورد برخی از حوادث رخ داده برای آمران معروف گفت: این افراد باید آموزش ببینند.

به گزارش خبرنگار مهر علی رضا آوایی در حاشیه دومین گردهمایی احیای امر به معروف و نهی از منکر گفت: متولیان این گردهمایی خواستند تا این جلسه در دادگستری برگزار شود که البته ارتباط هم با دستگاه قضایی دارد.

وی در پاسخ به این که در سالهای اخیر شاهد وقوع برخی حوادث برای آمران به معروف بوده ایم گفت: این افراد باید آموزش ببینند و دستگاه قضا هم به میزانی که قانون گفته از این امران حمایت می کند ولی جوانانی که مرتکب لغزش ها و احساسات می شوند باید بدانند نصیحتی که به آنها می شود خیرخواهانه بوده و با زبان مناسب باید آنها را به معروف دعوت کرد.

آقایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد اینکه پیش از این گفته بودید برخی از قضات پرونده ها را با فرقون و یا گونی به خانه می برند آیا همچنان با مشکل قضات رو به رو هستید گفت: قطعا کمبود قاضی داریم ولی آرام آرام در حال جبران است و قوه قضائیه قول داده است تا آخر سال جاری بخشی از کمبودها جبران شود چرا که اکنون بیش از ظرفیت دادگاه ها پرونده داریم.

