آمار آتش سوزي خودرو در تهران فراتر از استاندارد جهاني است

محمد سميعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : از اولين روز فصل تابستان تا نيمه مرداد ماه شمار آتش سوزي در خودروها به بيش از 264 مورد رسيده است كه افزايش تعداد حريق بيانگر خروج آمارها فراتر از مرز استاندارد جهاني است.

وي همچنين نسبت به تجهيز خودروها به كپسول اطفاي حريق 4 تا 6 كيلويي تاكيد كرد و افزود: بسياري از آتش سوزي ها به علت نشت بنزين و نقص فني خودروها رخ مي دهد كه شهروندان با تجهيز خودرو به اصول ايمني و كپسول اطفاي حريق مي توانند از صدمات احتمالي بروز حريق و يا انفجار باك خودرو ممانعت به عمل آورند.

معاون امور عمياتي سازمان آتش نشاني همچنين تاكيد كرد: اغلب آتش سوزي خودروها در جاده هاي اطراف تهران اتفاق افتاده است . بنابراين به شهرونداني كه قصد خروج از تهران و مسافرت دارند نيز هشدار مي دهيم قبل از سفر نسبت به ايمني خودرو،عدم نشست بنزين و تجهيز آن به وسايل ايمني اقدام كنند.

وي با اشاره به اين كه تعداد زيادي از آتش سوزي ها نيز در اثر برخورد ناشي از تصادف رخ مي دهد نسبت به رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي تاكيد كرد.

264 مورد حريق در تهران

مدير امور ارتباطات ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني تهران نيز تصريح كرد: حريق خودروها در تهران علاوه بر خسارات جاني بيش از 135 ميليون و 80 هزار تومان ظرف 45 روز اخير خسارت مالي به بار آورده است كه اين رقم بيش از حد انتظار است.

محمود قديري همچنين افزود: از ميان 264 مورد خودرو 175 مورد از خودروهايي كه به علت آتش سوزي از بين رفته اند در اثر تصادف منجر به حريق شده اند و 90 مورد مابقي نيز بر اثر نقص فني و نشت بنزين گرفتار آتش شده اند.

وي همچنين مكان اكثر آتش سوزي ها را در جاده هاي اطراف تهران عنوان كرد كه اغلب خودروهاي گرفتار آتش نيز علاوه بر مسيرهاي منتهي به تهران در بزرگراه هاي يادگار امام خميني ، نيايش و آزادگان همچنين خيابان هاي منتهي به افسريه بوده است.

قديري همچنين افزود: بيشتر آتش سوزي ها در خودروي پيكان بوده كه اين مساله نيز به علت فراواني بالاي اين وسيله نقليه در تهران است.